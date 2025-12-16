Gobernador calificó administración de la UdeA como “muy mala" y pidió al rector pronunciarse

En tensión sigue estando la Universidad de Antioquia que, mientras atraviesa una crisis financiera ya conocida, tiene encima una tormenta política por la presencia de Wilmar Mejía en el Consejo Superior, máximo estamento, designado por el presidente Gustavo Petro, mientras era agente de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Esta vez, el gobernador Andrés Julián Rendón hizo fuertes críticas al rector John Jairo Arboleda, indicando los problemas de la institución se resuelven con una buena y eficiente administración, a la par que le reclamó por su silencio en el escándalo de Mejía, que ha provocado recientemente también un rifirrafe entre el mandatario regional y el presidente Gustavo Petro.

"Lo que pasa es que la universidad tiene una muy mala administración, y el rector, que es una persona tan silenciosa, tiene que salir a responder por esto. A propósito, le pregunto qué opina él, por uno de sus electores, como Wilmar Mejía alias 'Chulo', que resultó siendo un agente de inteligencia. ¿Qué piensa él de que una persona como Wilmar Mejía haga parte del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia?", aseguró.

Rendón destacó que el ente departamental “le transfiere todo lo que puede y lo que está a su alcance a la universidad” y que. tan solo durante el 2024, por ejemplo, entre las transferencias de ley 30 y las propias de la estampilla fueron cerca de 90.000 millones de pesos, por lo que se proyecta que este 2025 cerrará con una similar.



A la par indicó que, frente al déficit de 125.000 millones de pesos que todavía tiene la institución para el cierre de este año, se pueden tomar medidas administrativas “sencillas” que, a su criterio, resolverían el problema.

"Con una cosa tan sencilla como que los profesores de la universidad den clase, porque buena parte de ese faltante se origina, no solo por ese decreto que permite remuneraciones exorbitantes a profesores que se dedican a publicar documentos en revistas indexadas internacionales, por lo que terminan recibiendo remuneraciones mensuales de 80 a 100 millones de pesos", aseguró.

El mandatario explicó que, para reemplazar a estos docentes, mientras hacen este tipo de publicaciones, se hace necesario contratar a otros por hora cátedra a “los profesores que mantienen la rutina académica de la universidad”, lo que, a su criterio, no es eficiente.

Mientras tanto, continúa la expectativa por la reunión de salvamento que anunció el presidente Gustavo Petro, ante lo que opinó es un “abandono de los gobiernos regionales”.