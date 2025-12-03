En vivo
Wilmar Mejía asistirá este miércoles como representante del Gobierno al Consejo Superior de la UdeA

Wilmar Mejía asistirá este miércoles como representante del Gobierno al Consejo Superior de la UdeA

Hay que recordar que tanto los otros miembros de este Consejo como el gobernador Andrés Julián Rendón, pidieron que renunciará o que fuera suspendido del cargo.

