Wilmar Mejía asistirá este miércoles como representante del Gobierno al Consejo Superior de la UdeA

A pesar del escándalo revelado por Noticias Caracol, Wilmar Mejía, uno de los supuestos implicados en fortalecer las Disidencias de alias 'Calarcá', asistirá este miércoles a una nueva reunión del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, mientras sigue sin renunciar a su cargo, como le han pedido diversos sectores.

Mejía anunció en las últimas horas que este miércoles, a las 11 de la mañana, asistirá a la sesión del Consejo Superior de la Universidad para leer un comunicado ante los demás integrantes, en medio de cuestionamientos por la medida tomada por el Ministerio Público, que le impide tomar decisiones en ejercicio de funciones públicas.

Recientemente el Consejo Académico de la Universidad de Antioquia solicitó con urgencia al presidente Petro delegar en otra persona su representación ante el CSU. Para ello, solicitaron que el jefe de Estado evalúe “la idoneidad, las capacidades y los principios éticos requeridos para esa representación, cuya principal función es la de contribuir a la estabilidad, fortalecimiento y proyección de la universidad”.

También rechazaron “rotundamente” que en su momento Mejía fuera, al mismo tiempo, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia —DNI—, pues esto, a juicio del Consejo Académico resulta incompatible “no sólo éticamente, sino también con nuestra autonomía universitaria”. María Isabel Duque, docente representante de profesores en el Consejo Superior de la UdeA, opinó que no debe desviarse la atención en este caso mientras la alma máter sigue en crisis financiera.



“Sobre lo que está pasando, que ya en la universidad es suficientemente grave. Entendemos la situación, sabemos que las autoridades, procuraduría, fiscalía deben hacer las investigaciones. Como Consejo Superior y como representantes del profesorado, lo que queremos es que no se desvíe la atención sobre lo grave que está pasando en la Universidad de Antioquia y el problema financiero que tenemos con estos asuntos que más parecen políticos o de otro orden”, aseguró.

Finalmente, rechazaron las afirmaciones del gobernador Andrés Julián Rendón, quien llamó a Mejía con el alias de 'Chulo' y lo relacionó con milicias universitarias: “Estas opiniones reproducen imaginarios negativos y promueven la discriminación y los señalamientos que han sido sustento de la violencia que, en las últimas décadas, ha afectado gravemente a integrantes de nuestra comunidad universitaria”, dijo el Consejo Académico de la Universidad de Antioquia.

Vale la pena mencionar que esta reunión clave se da en medio de la crisis financiera que viene experimentando la Universidad de Antioquia, que tendría serias dificultades para cumplir con la nómina y la prima del mes de diciembre.