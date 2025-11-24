Fiscalía ordenó investigar preguntas alianzas entre disidentes y miembros del Ejército

La Fiscal General Luz Adriana Camargo ordenó la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada para investigar la “posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”. Además se compulsaron copias para que la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

En desarrollo...