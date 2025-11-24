En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía ordenó investigar preguntas alianzas entre disidentes y miembros del Ejército

Fiscalía ordenó investigar preguntas alianzas entre disidentes y miembros del Ejército

Tras revelación de Noticias Caracol, el ente acusador pidió además a la Corte Suprema de Justicia investigar las presuntas actuaciones ilegales del general Juan Miguel Huertas Herrera.

