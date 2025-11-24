Informes de inteligencia de Huertas y Mejía son falsos: Petro por investigación de Noticias Caracol

El presidente Gustavo Petro reaccionó este lunes a la investigación revelada por Noticias Caracol, que vincula a Wilmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia - DNI, con jefes de las disidencias de las FARC, asegurando que los documentos citados en el reportaje “son falsos”.

Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos. Se trata de querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos Respondió el presidente Petro en su cuenta de X.

El mandatario agregó que, gracias a ese trabajo de inteligencia, se han detectado casos como el robo de armas del Ejército en La Guajira y la entrega de permisos para empresas de seguridad que habrían quedado en manos de criminales.

“En la captura de escoltas oficiales presentes en donde están los bandidos que se capturan hemos distinguido varias de estas compañías legales al mando de criminales. El negocio ha sido suspendido en mi Gobierno y por eso reaccionan. Son miles de millones de pesos de sobornos que se detuvieron.”

El presidente también aseguró que durante el gobierno del expresidente Iván Duque “la entrega de permisos legales a criminales fue masiva” y que frenó un negocio que “se intentó perpetuar”.



Además, pidió que los informes de inteligencia sean públicos “en el tiempo prudencial” y advirtió sobre la necesidad de cortar “los lazos entre oficiales del Ejército y la Policía”.

“La contrainteligencia es para detectarlos y no para hacer uso político de la información. Qué coincidencia que ahora denuncien a quienes vienen denunciando los nexos de la corrupción dentro de la Fuerza Pública”, finalizó el presidente.

La controversia estalló tras una investigación de Noticias Caracol que reveló chats, correos, fotos y memorias digitales en las que Wilmer Mejía, identificado como 'El Chulo', habría intercambiado información con integrantes del frente de alias Calarcá, uno de los jefes de las disidencias de las FARC.

Lemus explicó que, por ley, la DNI puede reunirse con grupos armados ilegales únicamente para fines de caracterización, pero aseguró que no existe evidencia de que Mejía hubiera viajado a Venezuela, como se sugiere en la investigación.

Por el lado de las Fuerzas Militares, el ministro de Defensa anunció una investigación interna y aseguró que facilitarían toda la información necesaria a la Fiscalía.