Gobiernos de Medellín y Antioquia piden explicación sobre vínculos del gobierno con alias ‘Calarcá’

El gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez calificaron como gravísimas y escandalosas las revelaciones de Noticias Caracol que apuntan a presuntos vínculos entre jefes de las disidencias de las Farc, un general del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.

El primero en reaccionar fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que los hallazgos del medio ratifican lo que desde hace más de un año viene denunciando: una presunta “benevolencia” del Gobierno de Gustavo Petro hacia las disidencias del Estado Mayor Central, particularmente la facción de alias 'Calarcá'.

Rendón insistió en que la liberación de ese cabecilla tras ser capturado en flagrancia con armas y dinero en Anorí en una caravana con camionetas de la Unidad Nacional de Protección, fue una señal de complicidad y afirmó que ese grupo ha crecido 70% en Antioquia y hoy sería responsable de homicidios, desplazamientos y confinamientos en el departamento.

Las revelaciones de @NoticiasCaracol son de extrema gravedad y ratifican lo que, desde hace más de un año, he denunciado desde el Gobierno de Antioquia: la sospechosa benevolencia con la que el Gobierno Petro trata a disidencias FARC de Calarcá.



Fue para nosotros evidente desde… pic.twitter.com/5TcMFEjzdy — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 24, 2025

El mandatario departamental pidió explicaciones al presidente Gustavo Petro, a la fiscal general Luz Adriana Camargo y a Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia señalado en los archivos revelados y quien es miembro del Gobierno en el consejo superior de la Universidad de Antioquia.



Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue más allá: dijo que “a Colombia la gobierna una estructura criminal” y recordó las amenazas que, según él, recibió durante su campaña presidencial por parte de las extintas Farc.

El mandatario local pidió justicia y aseguró que la llamada “Farc-Política” debe ser desmantelada.

A Colombia 🇨🇴 la gobierna una estructura criminal.

Yo fui candidato a la Presidencia enfrentando a Petro.

Fui testigo directo de las amenazas de las Farc a nuestra campaña y a quienes nos apoyaban.

Asesinaron al lider indígena Jesús Montano en el Cauca por apoyarme.

Obligaban… https://t.co/CXpivFwFtS — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 24, 2025

¿Qué fue lo que reveló Noticias Caracol?

La Unidad Investigativa del canal reveló un archivo de casi un centenar de dispositivos incautados a alias Calarcá, jefe de las disidencias donde aparecen chats, correos, fotos y reportes internos que indicarían una posible infiltración entre mandos de las disidencias y altos funcionarios del Estado.

Los documentos hablan de: reuniones en Bogotá entre delegados de las disidencias, el general Juan Miguel Huertas, hoy director del Comando de Personal del Ejército y Wilmer Mejía, alto funcionario de la DNI, quien fue designado por el presidente Gustavo Petro en marzo de 2024, como miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia.

La investigación, también menciona la creación de una presunta empresa de seguridad fachada para permitir movilidad legal de los guerrilleros en vehículos blindados y con porte de armas.

Así como, un supuesto “pacto de no agresión” en regiones como Catatumbo, Antioquia y sur de Bolívar, que incluiría la entrega de frecuencias radiales y comunicaciones internas del Ejército.

Los hallazgos, también revelan conversaciones entre Iván Mordisco y otros mandos donde mencionan supuestas pruebas de acuerdos de campaña con “Petro presidente”, incluso, nombrando a la vicepresidenta Francia Márquez como intermediaria, algo que el Gobierno niega de manera categórica.

Mientras tanto, el país espera pronunciamientos oficiales del Gobierno frente a unas revelaciones que, de comprobarse, comprometerían a altos niveles del Estado con estructuras armadas ilegales.