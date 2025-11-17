En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron en Yarumal a alias 'Richard', señalado cabecilla de disidencias del frente 36 de las Farc

Capturaron en Yarumal a alias 'Richard', señalado cabecilla de disidencias del frente 36 de las Farc

Según detallaron las autoridades en Antioquia, el hombre estuvo en ELN más de cinco años y pasó a este grupo, donde logró ser cabecilla de una comisión bajo el mando de alias ‘Primo Gay’.

Elkides de Jesús Velásquez Piedrahita, alias ‘Richard’ del frente 36 de las Disidencias de las Farc.
Elkides de Jesús Velásquez Piedrahita, alias ‘Richard’ del frente 36 de las disidencias de las Farc.
Policía Antioquia
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 17 de nov, 2025

