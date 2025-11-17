Capturaron en Yarumal a alias 'Richard', señalado cabecilla de disidencias del frente 36 de las Farc

Tras un operación del Gaula del Valle de Aburrá y la Policía de Antioquia, fue capturado Elkides de Jesús Velásquez Piedrahita, alias 'Richard', señalado como cabecilla de las disidencias del frente 36 de las Farc y presunto responsable de hechos violentos en los municipios de San Andrés de Cuerquia, Toledo y Yarumal.

Según la Policía, alias “Richard”, de 27 años, habría permanecido entre cinco y ocho años en el ELN antes de ingresar a las disidencias del frente 36, donde completaba cerca de tres años como cabecilla de una comisión bajo el mando de alias “Primo Gay”.

La institución señaló que la investigación para ubicarlo se extendió por más de un año y permitió recolectar elementos materiales probatorios y evidencia técnica sobre su presunta participación en hechos de violencia en el norte de Antioquia. En una diligencia de allanamiento fueron incautados una pistola 9 mm y un teléfono celular.

De acuerdo con la Policía, alias “Richard” estaría vinculado a homicidios selectivos, instalación de artefactos explosivos improvisados, extorsiones, secuestros y control territorial armado en zonas rurales. Entre los hechos que son materia de investigación se encuentran los homicidios del 2 de junio en San Andrés de Cuerquia; el doble crimen del 5 de junio en Llanos de Cuivá, Yarumal; y el ocurrido el 13 de julio nuevamente en San Andrés de Cuerquia.



Por lo pronto autoridades también lo relacionan con la instalación de explosivos en el sector El Hoyo de San Andrés de Cuerquia el 25 de agosto, el hostigamiento contra personal antiexplosivos que causó la muerte del intendente Esneider Alejandro Pineda el 28 de agosto, y la activación remota de un artefacto explosivo que el 1 de septiembre provocó la muerte del intendente César Leonardo Pardo.

Asimismo, la institución indicó que alias “Richard” tendría posible relación con el homicidio del concejal Juan Camilo Espinosa Vanegas, registrado el 16 de junio de 2025 en San Andrés de Cuerquia. Ese mismo día fue aprehendido un menor de 17 años presuntamente vinculado a ese hecho. Además, estaría relacionado con al menos otros 14 homicidios que siguen en investigación.

