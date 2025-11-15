En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vehículos en Bogotá
Bombardeos
Atentado contra Temístocles Ortega
Centro Democrático
Armero

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alerta en Chocó: enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo dejan familias desplazadas y confinadas

Alerta en Chocó: enfrentamientos entre ELN y Clan del Golfo dejan familias desplazadas y confinadas

Las autoridades piden una intervención urgente por parte de la Fuerza Pública en Sipí y en la cuenca del río San Juan, ante las decenas de familias que salieron de sus casas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad