Disidencias atacaron a una familia en la vía Panamericana por no detenerse en retén ilegal

En la vía Panamericana, a la altura del sector de Mojarras, al sur del departamento del Cauca, una familia que viajaba en dos vehículos fue sorprendida por aproximadamente 15 hombres armados que se encontraban en la vía, quienes les ordenaron detenerse.

Llenos de miedo ellos ignoraron la señal y continuaron su camino, lo que hizo que estos sujetos realizaran varios disparos contra estos vehículos. Las balas lograron atravesar los carros, impactando a cuatro personas, entre ellos, una pequeña de dos años de edad.

Uno de ellos lamentablemente murió por la gravedad de sus heridas y los sobrevivientes lograron continuar hasta estar en un sector más seguro, ahí llamaron al Ejército solicitando ayuda.

Las tropas llegaron al sitio y enfermeros militares atendieron a los heridos con los primeros auxilios, luego los trasladaron hasta el hospital de El Bordo y horas después fueron remitidos al hospital San José de Popayán para recibir atención especializada.



Los responsables de este ataque serían integrantes del frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, quienes en reiteradas ocasiones han instalado retenes ilegales en esta importante carretera del suroccidente del país.