Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Disidencias atacaron a una familia en la vía Panamericana por no detenerse en retén ilegal

Disidencias atacaron a una familia en la vía Panamericana por no detenerse en retén ilegal

El ataque dejó una persona muerta y tres más heridas, entre ellos una niña de dos años.

