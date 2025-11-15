En vivo
Disidentes de las Farc salieron a la vía Panamericana y atacaron a la Policía en el norte del Cauca

Disidentes de las Farc salieron a la vía Panamericana y atacaron a la Policía en el norte del Cauca

El ataque se registra en el sector de Mondomo, en Santander de Quilichao. La comunidad reporta varios drones sobrevolando la estación de Policía, y han sido activados varios cilindros.

