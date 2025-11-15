Disidentes de las Farc salieron a la vía Panamericana y atacaron a la Policía en el norte del Cauca

Es crítico lo que se vive desde la madrugada de este sábado al norte del departamento del Cauca, donde los disidentes de las FARC se han tomado varios puntos de la vía Panamericana.

El primero y más complejo es el sector de Mondomo, en el municipio de Santander de Quilichao, donde está siendo atacada la estación de Policía que está ubicada a un lado de la carretera. La comunidad reporta que varios drones están sobrevolando la estación, han sido activados varios cilindros en diferentes sectores del pueblo y se han realizado ráfagas de fusil.

Son momentos de mucha angustia los que viven tanto los habitantes de Mondomo como los policías, quienes se encuentran completamente confinados en la estación, pidiendo refuerzos de otras zonas del departamento.

La comunidad reporta que hay varias viviendas afectadas por los explosivos y algunas personas han sufrido lesiones. Por el momento, no se tiene un reporte oficial de las autoridades.



También hay presencia de disidentes en el sector de Pescador, en el municipio de Caldono, donde estarían obligando a los transportadores a atravesar sus vehículos en la vía para impedir el paso. Esto se suma a un retén ilegal realizado en el sector de La Agustina, en Santander de Quilichao, donde amenazan e intimidan a los conductores.

Se encuentra completamente restringido el paso en la vía Panamericana debido a la tensa situación de orden público que se vive en el norte del Cauca.

