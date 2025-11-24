En sede del ICBF se encuentran 17 niños rescatados de secta judía Lev Tahor en Antioquia

En manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar amanecieron los 17 niños extranjeros que estaban en poder de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor que tiene antecedentes de secuestro y abuso sexual, que habría llegado por New York a Yarumal, Antioquia, donde pretendía instalarse. La comunidad Judía en Colombia rechazó las actuaciones de esta secta religiosa.



Sobre la secta y el operativo

En la lupa de Migración Colombia se encuentran los miembros de la secta judía ultraortodoxa Lev Tajor, una comunidad religiosa señalada de secuestro y abuso sexual de menores de edad en países como Estados Unidos o Guatemala, que llegaron al país el pasado mes de octubre proveniente de Estados Unidos y se trasladaron al municipio antioqueño de Yarumal.

Y es que hasta un hotel en el casco urbano de este municipio ubicado a cerca de 3 horas de Medellín, llegaron miembros del Gaula Militar de Oriente y funcionarios de Migración Colombia.

Según las versiones preliminares el hotel no tenía registro de los 26 extranjeros que fueron encontrados en el segundo piso del inmueble.

Allí, se hallaron 9 adultos con túnicas negras y blancas que tenían en su poder 17 menores de edad provenientes de Estados Unidos, Canadá y Guatemala, que estaban en condiciones desfavorables de salubridad.



Por tal motivo, en un centro de atención del ICBF fueron enviados los niños y pasaron su primera noche.

Aunque son muchas las dudas que se han generado por este caso, hay una preocupación aún mayor y es que, al parecer, Lev Tajor tenía planeado establecerse en Colombia como indicó Gloria Arriero López, directora general de Migración Colombia.

“Se estableció la situación migratoria incluida la identificación de 17 menores. Cinco de ellos con circular amarilla de Interpol por posibles riesgos asociados a desaparición o trata de personas. También hay indicios de que podrían intentar establecer una nueva base en territorio colombiano”, dijo la funcionaria.

La Confederación de comunidades Judías de Colombia celebraron el operativo contra esta secta y rechazaron la presencia en Colombia de estas personas quienes se presentan como judíos ortodoxos, pero que en realidad sus prácticas y acciones delictivias son completamente contrarias a la ley y tradiciones judías.

Comunicado acerca de la presencia de la secta Lev Tahor en Colombia pic.twitter.com/JtDCoo4hWM — CCJC (@ccjcolombia) November 24, 2025

Hay que mencionar que Lev Tajor no es un simple grupo religioso, sino que se ha convertido en una peligrosa secta con antecedentes en Guatemala en donde hace menos de un año las autoridades realizaron el allanamiento de una finca en donde habían integrantes de la secta y donde se hallaron 160 menores de edad.

El megaoperativo se hizo por denuncias de trata de personas, abuso infantil, matrimonios forzados, maltrato y hasta embarazos forzosos.

Por este hecho reciente es que las autoridades colombianas se encuentran preocupadas y por ello no tardarán en salir a la luz las investigaciones en donde se podrá determinar con certeza si los 17 menores ubicados en Yarumal fueron víctimas de algún flagelo como abuso sexual o maltrato físico por parte de los seguidores religiosos.

A su vez se espera que los resultados de las investigaciones se conozcan pronto para así saber el futuro de los 9 adultos extranjeros que fueron identificados por las autoridades y que esperan que Migración Colombia defina su situación.

Sin embargo, ese proceso no se conocerá hasta que no se sepa con total exactitud lo que pasó con Lev Tahor en el Norte antioqueño.