Ofrecen recompensa de $200 millones por responsables de atentado en Mariano Ramos, Cali

Dos artefactos explosivos detonaron durante la madrugada del lunes en Cali, en hechos que se presentaron en el marco del paro armado por el ELN. De acuerdo con información preliminar, los ataques habrían estado dirigidos contra un CAI de la Policía y una patrulla en el barrio Mariano Ramos, a pocos metros del coliseo María Isabel Urrutia.

Ante este hecho , el secretario de Seguridad de Cali, Jairo García confirmó las identidades de las victimas, se trataría del subintendente Jorge Leonardo Ochoa y Steven Melo. Los policías fueron trasladados de urgencia a la clínica Valle del Lili, en el sur de Cali, donde pese a los esfuerzos médicos fallecieron minutos después.

"Rechazamos estas acciones terroristas y más cuando dos uniformados fueron asesinados protegiendo a los caleños, su intención era vigilar y cuidar a la ciudad y afectaron su vida, este artefacto iba dirigido asesinar policías , por eso ofrecemos una recompensa de 200 millones de pesos", dijo García.

El funcionario nuevamente hizo un llamado al GobiernonNacional a fortalecer la seguridad en la ciudad y avanzar en acciones contundentes contra este grupo armado. Esta mañana en distintos puntos de la ciudad aparecieron también distintos graffitis de este grupo armado.



Por otra parte, de acuerdo con el reporte oficial, el ataque se registró hacia las 3:50 de la mañana, cuando una patrulla motorizada de la Policía realizaba labores rutinarias de vigilancia y prevención en la zona. El general Henry Bello, director de la Policía Metropolitana de Cali, confirmó que los uniformados fallecieron cerca de las 4:30 de la mañana como consecuencia de la gravedad de las heridas. “Fallecen producto de las esquirlas que les causó este artefacto explosivo de alto poder”, precisó.

“Hemos dispuesto un equipo con todas las capacidades de nuestra Seccional de Inteligencia, nuestra Seccional de Investigación Criminal, el GAULA y la Policía Nacional, un total de 20 funcionarios, para adelantar con celeridad la investigación y establecer la identidad de los responsables de este atentado”, añadió el oficial.