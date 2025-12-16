En vivo
Paloma Valencia
Paro ELN
Carlos Ramón González
Accidente bus Antioquia

Ofrecen recompensa de $200 millones por responsables de atentado en Mariano Ramos, Cali

Ofrecen recompensa de $200 millones por responsables de atentado en Mariano Ramos, Cali

El ataque terrorista dejó como saldo dos uniformados muertos, quienes patrullaban el sector.

