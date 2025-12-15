Autoridades ofrecen recompensa de hasta $50 millones por los delincuentes más buscados de Cali

Con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y reducir los delitos de alto impacto, las autoridades de Cali anunciaron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita localizar y capturar a los delincuentes más peligrosos que actualmente operan en la ciudad.

Estas personas hacen parte de un listado prioritario, debido a su presunta participación en homicidios, robos, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con el balance oficial, el trabajo investigativo ya ha dado resultados positivos, logrando la captura de cinco de los integrantes de este grupo, mientras que tres continúan evadiendo a las autoridades.

“Se tratan de Cristian Alejandro Martínez, Marlon Montes y Carlos Mauricio Martínez, necesitamos que la ciudadania nos ayude a ubicar estos delincuentes”, detalló el coronel Andrés Arias, subcomandante de la Policía de Cali.

Por su parte, la Policía intensificó los controles y ejecutó operativos simultáneos en distintos sectores de la ciudad. Uno de los resultados más relevantes fue la desarticulación de la organización criminal conocida como ‘Los del Plan’, señalada de controlar redes de distribución de drogas y de estar relacionada con hechos violentos en varias comunas.



Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la comunidad para denunciar de manera segura y anónima, resaltando que la colaboración ciudadana es clave para garantizar un ambiente de tranquilidad antes, durante y después de las festividades, así como para continuar debilitando las estructuras delincuenciales que afectan a Cali.