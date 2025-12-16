Estas son las identidades de los policías asesinados en atentado en Cali

La ola de violencia en Cali no da tregua y la situación de orden público parece agravarse en medio del paro armado ordenado por el ELN. En la madrugada de este lunes se registraron dos explosiones en el suroccidente de la ciudad que dejaron como saldo la muerte de dos integrantes de la Policía Nacional.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron sobre las 3:50 de la mañana, cuando se escucharon dos detonaciones cerca del coliseo María Isabel Urrutia, en el barrio Mariano Ramos. El atentado se registró puntualmente en la carrera 50 con Autopista Simón Bolívar, una de las vías más transitadas del sur de la capital vallecaucana.

Según las primeras versiones, un artefacto explosivo fue activado justo cuando una patrulla de la Policía pasaba por el lugar. La explosión impactó directamente al vehículo oficial, dejando gravemente heridos a los dos uniformados que se movilizaban en él. Ambos fueron trasladados de urgencia a un centro asistencial, donde minutos más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

El ataque elevó la alerta entre las autoridades y la ciudadanía, en un contexto marcado por el temor y la incertidumbre que ha generado el paro armado en varias regiones del país.



Comunidad

Identidades de los policías muertos en el atentado en Cali

Tras las dos detonaciones, una de ellas alcanzó de lleno la patrulla policial. Los uniformados que iban a bordo fueron atendidos inicialmente en el lugar y luego remitidos a un hospital, donde se confirmó su deceso.

Las víctimas fueron identificadas como:



Subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa , de 36 años, quien llevaba 15 años de servicio en la Policía Nacional.

, de 36 años, quien llevaba 15 años de servicio en la Policía Nacional. Subintendente Róber Stiven Melo Londoño, de 33 años, con una trayectoria de 12 años en la institución.

Ambos uniformados cumplían labores de patrullaje al momento del ataque.



Autoridades señalan al ELN como responsable del atentado

De manera preliminar, las autoridades atribuyen el atentado a la guerrilla del ELN, organización que anunció un paro armado y que ha sido señalada de ejecutar acciones violentas en distintos puntos del país durante las últimas horas.

Aunque la investigación sigue en curso, este ataque incrementa la preocupación por la seguridad en Cali y refuerza las alertas ante posibles nuevos hechos violentos. Las autoridades anunciaron el refuerzo de operativos y presencia policial en la ciudad, mientras avanzan las labores de inteligencia para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

