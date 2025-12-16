Policía atribuye al ELN atentado que dejó dos policías muertos en Cali

La ciudad de Cali volvió a ser escenario de un hecho violento que enluta a la Policía Nacional y revive el temor entre la ciudadanía. En la madrugada de este lunes 16 de diciembre, un atentado con artefactos explosivos improvisados dejó como saldo dos policías muertos en el barrio Mariano Ramos, un sector residencial y deportivo ubicado al suroriente de la capital del Valle del Cauca, a pocos metros del polideportivo María Isabel Urrutia.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque se registró hacia las 3:50 de la mañana, cuando una patrulla motorizada de la Policía realizaba labores rutinarias de vigilancia y prevención en la zona. Dos explosiones sacudieron el sector y despertaron a decenas de familias que habitan el vecindario. Una de las detonaciones impactó directamente a los uniformados, quienes resultaron gravemente heridos por la onda explosiva y las esquirlas.

Los policías fueron trasladados de urgencia a la clínica Valle del Lili, en el sur de Cali, donde pese a los esfuerzos médicos fallecieron minutos después. Las víctimas fueron identificadas como el subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa, de 36 años, con 15 años de servicio en la institución, y el subintendente Robert Steven Melo Londoño, de 32 años, quien llevaba 12 años en la Policía Nacional.

Perfil del ataque apunta al ELN

En diálogo con Mañanas Blu, el general Henry Bello, director de la Policía Metropolitana de Cali, entregó detalles preliminares del atentado y señaló que las características del ataque corresponden al accionar del ELN.



“Siendo aproximadamente las 3:50 horas de la madrugada de hoy, aquí en el sector del barrio Mariano Ramos, funcionarios de la institución policial que se encontraban realizando labores de anticipación y prevención fueron atacados con artefactos explosivos improvisados”, explicó el alto oficial.

El general Bello confirmó que los uniformados fallecieron cerca de las 4:30 de la mañana como consecuencia de la gravedad de las heridas. “Fallecen producto de las esquirlas que les causó este artefacto explosivo de alto poder”, precisó.

Consultado sobre la autoría del atentado, el comandante fue enfático: “De acuerdo con el dictamen que tenemos de los artefactos explosivos que utilizaron estos terroristas, corresponde al perfil criminal que utiliza el Ejército de Liberación Nacional”.

Atentado en Cali dejó 2 policías muertos Captura de pantalla

Publicidad

Zona acordonada y despliegue de inteligencia

Tras el ataque, la zona fue acordonada por las autoridades y se activaron protocolos de seguridad para descartar la presencia de más explosivos. Equipos antiexplosivos y unidades de criminalística permanecieron durante varias horas en el lugar adelantando labores técnicas y de recolección de evidencias.

El general Bello anunció el despliegue de un grupo especial de investigación para dar con los responsables. “Hemos dispuesto un equipo con todas las capacidades de nuestra Seccional de Inteligencia, nuestra Seccional de Investigación Criminal, el GAULA y la Policía Nacional, un total de 20 funcionarios, para adelantar con celeridad la investigación y establecer la identidad de los responsables de este atentado”, afirmó.

Las autoridades recalcaron que los policías no atendían ningún requerimiento puntual al momento del ataque, sino que realizaban patrullajes de rutina. “Es lo que hacemos como Policía Nacional todos los días: desplegar el servicio desde altas horas de la madrugada, garantizando la seguridad del sector residencial y de los ciudadanos que salen a trabajar o a hacer deporte”, sostuvo Bello.



Contexto de tensión y alerta en el suroccidente del país

El atentado ocurre en medio de un contexto de alerta por acciones recientes del ELN en el suroccidente colombiano. Aunque en el Valle del Cauca no se habían registrado hechos violentos asociados a un paro armado, el general recordó que en días recientes se presentaron manifestaciones del grupo ilegal en departamentos vecinos.

Publicidad

“El fin de semana estos terroristas instalaron banderas en algunos municipios del Cauca. Nosotros hemos adelantado actividades de anticipación y control territorial para evitar estas acciones”, explicó el director de la Policía de Cali.

Así quedó la moto de la policía víctima de un atentado del ELN Imagen suministrada

Rechazo y llamado a la ciudadanía

La Policía Nacional reiteró su compromiso de mantener la seguridad en Cali y pidió el apoyo de la ciudadanía para aportar información que permita esclarecer el crimen. El atentado terrorista, atribuido al ELN, se suma a la lista de acciones violentas que afectan la seguridad urbana y golpean directamente a la fuerza pública.

