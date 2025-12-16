En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Dos atentados sacuden a Cali: autoridades confirman la muerte de dos policías

Dos atentados sacuden a Cali: autoridades confirman la muerte de dos policías

La zona de los hechos corresponde a la carrera 50 con Autopista Simón Bolívar, sector que permanece totalmente acordonado por las autoridades. Según las primeras versiones, un artefacto explosivo fue activado al paso de una patrulla de la Policía, dejando inicialmente dos agentes heridos, quienes fueron trasladados a una clínica del sur de Cali.

