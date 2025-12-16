Dos atentados sacuden a Cali: autoridades confirman la muerte de dos policías

La situación de orden público en Cali se agrava tras conocerse nuevos detalles sobre las dos explosiones registradas en la madrugada de este lunes en el suroriente de la ciudad, en medio del paro armado ordenado por el ELN.

De acuerdo con información preliminar y extraoficial, dos policías habrían muerto luego de resultar gravemente heridos en uno de los atentados. Los hechos ocurrieron pasadas las 3:30 de la mañana, cuando se escucharon dos fuertes explosiones cerca del coliseo María Isabel Urrutia, en el barrio Mariano Ramos.

La zona de los hechos corresponde a la carrera 50 con Autopista Simón Bolívar, sector que permanece totalmente acordonado por las autoridades. Según las primeras versiones, un artefacto explosivo fue activado al paso de una patrulla de la Policía, dejando inicialmente dos agentes heridos, quienes fueron trasladados a una clínica del sur de Cali.

Sin embargo, versiones preliminares indican que los uniformados habrían fallecido mientras recibían atención médica, información que aún no ha sido confirmada oficialmente por la Policía Nacional ni por autoridades locales.

Las autoridades adelantan a esta hora un plan candado en el suroriente de la capital del Valle del Cauca para dar con los responsables de este ataque, ocurrido en una zona residencial popular. De manera simultánea, se reporta una segunda explosión en inmediaciones del sitio de transferencia de escombros de la escombrera, también ubicado en el sector de la 50 con Simón Bolívar.

Hasta ese punto llegaron integrantes del grupo antiexplosivos de la Policía Metropolitana de Cali, quienes realizan labores de verificación y barrido para descartar la presencia de más artefactos.

Estos hechos se presentan en el contexto del paro armado de tres días del ELN, que ya deja más de 50 acciones violentas e intimidatorias en varias regiones del país, según confirmó el Ministerio de Defensa. La información continúa en verificación. Se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades en las próximas horas para confirmar el número de víctimas y atribuir responsabilidades. Esta es una noticia en desarrollo.