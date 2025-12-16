En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Así “enfrían” los carros que se roban en Bogotá: Policía empezó persecución en estos sectores

Así “enfrían” los carros que se roban en Bogotá: Policía empezó persecución en estos sectores

El coronel Elver Alfonso, director de la Dijín, dijo que la Policía inició una persecución persecución contra los bienes inmuebles que son utilizados por criminales para el ocultamiento y venta de vehículos y autopartes robados.

Foto: rede sociales
Por: Felipe García
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

