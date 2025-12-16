En los sectores 7 de Agostos, La Favorita y La Paz, en Bogotá, la Dijin de la Policía inició una persecución penal en las finanzas criminales y de los bienes inmuebles utilizados para comercializar autopartes robadas, pero además para ocultar estos vehículos y estos autopartes.

Los dueños de los inmuebles, según indicó el coronel Elver Alfonso, director de la Dijin, serán procesados para lograr la extinción de dominio de estos predios, ya que tienen una modalidad “muy particular” en el desarrollo de la actividad criminal, y consistía en que, cuando se hurtaban el vehículo o la motocicleta, lo llevaban a estos sitios que son utilizados como talleres o como almacenes para comercializar algunos repuestos, para ocultarlos con un montacargas.

Así “enfrían” los carros que se roban en Bogotá: Policía empezó persecución en estos sectores Foto: suministrada

“Hurtado el vehículo lo ocultaban en algún sitio, especialmente parqueaderos, y a través de las actividades investigativas logramos establecer que estos delincuentes, mientras el accionar de la policía, utilizaba un término “enfriar” ese vehículo mientras la policía continuaba con la actividad de búsqueda. Posteriormente, llegaba a este sitio, lo instalaban en ese montacargas, lo subían a unos pisos que quedaban superiores a ese establecimiento comercial y iniciaban el proceso de desguace de esos automotores hurtados”, dijo el coronel.



Durante el año 2025, el área metropolitana de Bogotá registró 3.099 vehículos hurtados, lo que equivale a un promedio de 9 casos diarios. Frente a un parque automotor estimado en 2 millones de vehículos, la tasa de hurto se ubicó en 155 casos por cada 100.000 vehículos, lo que representa una disminución del 22,1 % en comparación con el año anterior, cuando la tasa era de 199 casos.

En términos de riesgo, la probabilidad de victimización pasó de 1 vehículo hurtado por cada 502 a 1 por cada 645, evidenciando una reducción significativa y sostenida.

En materia de recuperación, durante 2025 se lograron recuperar 1.047 vehículos, que representan el 33,8 % del total de vehículos hurtados en el área metropolitana. En promedio, se están recuperando 3 automotores diarios, resultado que refleja la efectividad de las líneas investigativas y la articulación permanente con la Fiscalía General de la Nación.