Cancillería abrió debate sobre hoja de coca en medio de críticas por resultados en lucha antidrogas

Cancillería abrió debate sobre hoja de coca en medio de críticas por resultados en lucha antidrogas

Hay que recordar que las 253.000 hectáreas de cultivos de coca registradas en el país hicieron parte de los argumentos del gobierno de Donald Trump para incluir al presidente Gustavo Petro en la llamada Lista Clinton.

“Hoja de coca no merece estar en lista de sustancias más dañinas”: embajadora en Viena
Foto: AFP
Por: Katheryne Ávila
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

