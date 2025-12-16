Cancillería abrió debate sobre hoja de coca en medio de críticas por resultados en lucha antidrogas

La Cancillería de Colombia y el Instituto Caro y Cuervo presentaron la publicación del libro La Hoja que Une, una obra editorial que plantea un acercamiento académico y cultural a la hoja de coca desde perspectivas científicas, históricas y ancestrales.

Durante el lanzamiento, la canciller Rosa Villavicencio señaló que la publicación busca abrir un diálogo pedagógico en torno a esta planta, abordándola desde el la investigación, más allá de los debates tradicionales que la rodean.

La Hoja que Une Foto: Cancillería

El proyecto editorial está compuesto por tres tomos, un florario, un afiche y un set de postales, todos en edición bilingüe. Cada volumen desarrolla un eje temático distinto: la hoja de coca en la política exterior, su presencia en los saberes y culturas del país, y su análisis desde la ciencia y la creación artística. La obra incluye ilustraciones de artistas como Jorge Pqchinaha, Steeplen Derry y Nadège Mazars.

En la elaboración del libro participaron investigadores y académicos como Wade Davis y Catalina Ceballos, quienes aportaron desde disciplinas como la antropología, la historia y los estudios culturales.



La publicación llega en un momento en el que la lucha antidrogas en Colombia ha sido duramente cuestionada, especialmente por Estados Unidos. De hecho, las 253.000 hectáreas de cultivos de coca registradas en el país hicieron parte de los argumentos del gobierno de Donald Trump para incluir al presidente Gustavo Petro en la llamada Lista Clinton, ante los escasos resultados evidenciados y en medio de los señalamientos sobre el fracaso de la política de Paz Total.