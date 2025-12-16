En vivo
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Radican apelación para revivir reforma a la salud

El senador Fabián Díaz radicó ante la plenaria del Senado una apelación, tras el hundimiento de la reforma a la salud.

