Radican apelación para revivir reforma a la salud

Una vez se hundió la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, el senador Fabián Díaz radicó una apelación con la cual intenta revivir ese proyecto del Gobierno.

“Así las cosas, el examen por parte de la Plenaria de la Cámara o del Senado de la negativa de la Comisión a dar curso a un proyecto de ley o de su decisión de archivarlo definitivamente, en virtud del recurso de apelación consagrado en la norma demandada, permite, de un lado, que el mayor número de miembros de cada Cámara legislativa manifieste claramente no solo su voluntad positiva de convertir un proyecto en ley, sino también la negativa de darle trámite. Y, de otro, garantiza al autor de la iniciativa su derecho de participación en el ejercicio del poder político, al permitirle no solo presentar proyectos de ley, sino también acudir a una instancia superior para exponer las razones por las cuales no comparte la decisión adoptada en la Comisión”, señala la apelación presentada por Díaz.

Es importante recordar que la Comisión Séptima archivó la reforma a la salud tras una votación de 8-5.

“Me permito proponer a la plenaria del Senado de la República que, previo informe de la Comisión Accidental, se acoja la presente apelación, de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin. En caso de aprobarse, solicito que se remita a otra Comisión Constitucional Permanente el Proyecto de Ley No. 410 de 2025 Senado y No. 312 de 2024 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley No. 135 de 2024 Cámara, “por medio del cual se transforma el Sistema de Salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”, para que continúe su trámite legislativo en primer debate en el Senado de la República”, dice la apelación de Fabian Díaz.