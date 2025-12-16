En vivo
Policía santandereano, una de las víctimas del atentado en Cali

Se trata del subintendente Jorge Leonardo Gómez Ochoa, quien había dedicado 15 de sus 36 años a la institución policial.

Policía santandereano muerto en atentado de Cali..jpg
Subintendente santandereano Jorge Leonardo Gómez Ochoa, muerto tras el atentado ocurrido en Cali.
// Suministrada Policía Nacional.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

