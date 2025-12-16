"No hay seguridad sin inversión": llamado del alcalde de Cali al Gobierno por nuevo ataque a CAI

La ciudad de Cali vivió una nueva mañana de terrorismo tras el asesinato de dos subintendentes de la policía en un ataque terrorista perpetrado esta madrugada. Los hechos se enmarcan en la oleada de violencia que el ELN denomina un "paro armado," que no es más que una "arremetida violenta" en distintos sectores del país.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que la explosión de un artefacto improvisado ocurrió alrededor de las 4:00 de la mañana en el sector de Mariano Ramos, cerca del polideportivo María Isabel Urrutia. Lamentablemente, el paso de una patrulla policial activó el artefacto, causando la muerte de los dos subintendentes. Uno de los uniformados era oriundo del Valle del Cauca y el otro del departamento de Santander.



Impacto del ELN

El alcalde Eder destacó la grave situación de seguridad, señalando que Cali no vivía un nivel de terrorismo similar hace "15 o 20 años". Con estas dos muertes, la cifra total de colombianos asesinados por terrorismo en Cali durante el año 2025 asciende a 12. Estos fallecimientos son el resultado de "cinco atentados terroristas de grandes magnitudes" ocurridos este año.

Gobernación del Valle

El patrón de la explosión es muy similar al vivido en Cali en abril y mayo, y aunque la investigación continúa, el modus operandi sugiere que podría haber sido perpetrado por el ELN, aunque las disidencias también se han "enseñado con Cali". En 2025, además de las muertes de hoy, hubo dos fallecidos el 10 de junio y ocho en el ataque del 21 de agosto a la base aérea Marco Fidel Suárez.

A pesar del panorama de violencia, el alcalde Eder aseguró que la Alcaldía está haciendo lo que está a su alcance, pues actualmente tienen el presupuesto de seguridad más alto de la historia de Cali, el cual será aún mayor el año entrante.



El presupuesto de seguridad para 2026 será de 180.000 millones de pesos, contrastando con los 60.000 millones de pesos que encontró al asumir su mandato. Adicionalmente, se invertirán 150.000 millones de pesos para fortalecer las capacidades logísticas y de comunicaciones de la policía, trabajando de cerca con la Fiscalía y las fuerzas militares.

El alcalde Eder argumentó que el Gobierno del presidente Petro ha venido disminuyendo el presupuesto de seguridad de Colombia en más de un 30%. Esta reducción presupuestal, junto con la disminución de capacidades estratégicas como la inteligencia y la superioridad aérea, está permitiendo que los grupos armados, fortalecidos por economías ilegales, se fortalezcan y cometan estos ataques.

Escuche aquí la entrevista: