Pacífico  / "No hay seguridad sin inversión": llamado del alcalde de Cali al Gobierno por nuevo ataque a CAI

"No hay seguridad sin inversión": llamado del alcalde de Cali al Gobierno por nuevo ataque a CAI

A pesar del panorama de violencia, el alcalde Eder aseguró que la Alcaldía está haciendo lo que está a su alcance, pues actualmente tienen el presupuesto de seguridad más alto de la historia de Cali, el cual será aún mayor el año entrante.

