Tres muertos y varios heridos deja paro armado del ELN: van mas de 80 acciones terroristas

El ELN ha cometido al menos 82 hechos violentos que han dejado tres muertos y dos heridos entre uniformados y civiles en nueve departamentos durante el desarrollo del paro armado. Los eventos se han registrado en Cauca, Antioquia, Arauca, Norte de Santander Cesar, Santander y La Guajira.

