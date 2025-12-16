Tres muertos y varios heridos deja paro armado del ELN: van mas de 80 acciones terroristas

Un total de 82 eventos violentos fueron reportados por los organismos de seguridad en el marco del paro armado ELN. Las acciones terroristas se concentraron en nueve departamentos del país y dejan hasta el momento un saldo de dos policías asesinados, varios heridos, vías cerradas, vehículos incinerados y múltiples artefactos explosivos instalados.

De acuerdo con un reporte de las autoridades, durante la jornada se registraron 37 acciones terroristas, con afectaciones directas en Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Cesar, Santander, La Guajira, Arauca, Valle del Cauca y Tolima. Se reporta además la instalación de 21 artefactos explosivos, de los cuales 11 fueron detonados, así como la quema de dos vehículos, la afectación a un peaje, dos combates armados y 36 actos de proselitismo, principalmente mediante banderas, grafitis y cilindros alusivos al ELN ubicados en vías nacionales y zonas urbanas.

Uno de los hechos más graves ocurrió en Cali, donde un artefacto explosivo fue activado al paso de una patrulla de la Policía, en el sector de la carrera 50 con Autopista Simón Bolívar. En este ataque fueron asesinados los subintendentes Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Rober Steven Melo Londoño, lo que elevó la alerta máxima de seguridad en el Valle del Cauca.

En Norte de Santander, el paro armado se manifestó con cierres viales por la presencia de cilindros y paquetes sospechosos en municipios como Pamplona, Pamplonita, Tibú y Villa del Rosario. En la vía Cúcuta–Tibú fue derribado un árbol y se instaló un aviso advirtiendo la presencia de explosivos, mientras que en Puerto Santander se reportó un ataque con ráfagas de fusil contra la estación de Policía.



En Antioquia, fue incinerado un bus de la empresa Coonorte en la vía Medellín–Costa Atlántico, sector La Paulina, municipio de Valdivia. Además, se reportaron daños a la malla vial por explosivos en Salgar y un combate armado entre tropas del Ejército y estructuras del ELN en zona rural de Valdivia, sin afectación a militares.

El Cauca ha sido uno de los departamentos más impactados. Allí se han registrado retenes ilegales sobre la vía Panamericana, instalación de cilindros explosivos, ataques con drones contra instalaciones policiales, que dejaron un patrullero herido, y múltiples actos de proselitismo armado en municipios como Santander de Quilichao, Cajibío, Piendamó, Patía y Caldono. En algunos corredores viales, unidades del Ejército lograron destruir de manera controlada artefactos explosivos y restablecer la movilidad.

En el Cesar, las acciones incluyeron ataques con artefactos explosivos improvisados contra estaciones de Policía en Chiriguaná y Pelaya, la afectación al oleoducto Caño Limón–Coveñas en el municipio de La Gloria, y la instalación de explosivos y banderas en la Ruta del Sol. Varias de estas amenazas fueron neutralizadas por unidades militares en desarrollo del Plan Ayacucho.

También se reportaron hechos de alto impacto en Santander, como la detonación de una motocicleta cargada con explosivos en el peaje La Lizama, el abandono de artefactos en la vía Bucaramanga–Barrancabermeja y una posible afectación a infraestructura de gas en jurisdicción de Barrancabermeja. En La Guajira, se registraron combates en Maicao y bloqueos con cilindros explosivos en Barrancas, mientras que en Arauca y Tolima se reportó la instalación de artefactos y banderas del ELN en vías de alto tránsito, algunos de los cuales fueron retirados de forma preventiva.

Las autoridades mantienen operativos militares y policiales reforzados en las zonas afectadas, con equipos antiexplosivos desplegados y controles permanentes en corredores estratégicos. El balance, aún preliminar, da cuenta del alcance nacional del paro armado y del impacto directo sobre la movilidad, la seguridad ciudadana y la Fuerza Pública.