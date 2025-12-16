En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paro ELN
Veronica Alcocer
Paloma Valencia
Carlos Ramón González
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / “Cerramos un ciclo de desconfianza y corrupción”: Aerocafé tendrá aeropuerto tras 50 años de espera

“Cerramos un ciclo de desconfianza y corrupción”: Aerocafé tendrá aeropuerto tras 50 años de espera

Fernando Merchán Ramos, gerente del patrimonio autónomo de Aerocafé, calificó la adjudicación del aeropuerto como un momento histórico.

Publicidad

Publicidad

Publicidad