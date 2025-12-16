“Cerramos un ciclo de desconfianza y corrupción”: Aerocafé tendrá aeropuerto tras 50 años de espera

Después de casi cinco décadas de promesas incumplidas, el proyecto Aerocafé empezó, por fin, a hacerse realidad. Este lunes fue adjudicada la primera fase del aeropuerto del Café, una obra largamente esperada por Caldas y el Eje Cafetero, que ahora entra oficialmente en etapa de construcción.

En entrevista con Blu Radio este 15 de diciembre, Fernando Merchán Ramos, gerente del patrimonio autónomo de Aerocafé, calificó la adjudicación como un momento histórico. “Marcamos un hito histórico, casi 50 años esperando para finalmente darle este contrato a un consorcio que estamos seguros que va a ser realidad el sueño no solo de los caldenses, sino también del Eje Cafetero”, afirmó.



“Marcamos un hito histórico”: qué incluye la primera fase de Aerocafé

Merchán explicó que esta primera etapa se concentra en el llamado “lado aire” del aeropuerto. “Estamos construyendo la pista de aterrizaje y algunas obras conexas, calles de rodaje, plataformas, subestación de incendios y demás”, detalló.

La pista inicial tendrá “1.460 metros lineales” y permitirá la operación de “aviones pequeños de unos 72 pasajeros” en vuelos nacionales. Sin embargo, el proyecto está pensado para crecer. “La idea es poder alargar esa pista a 2.600 metros y posteriormente a 3.800 metros para aviones de carga y pasajeros”, señaló.

Según el gerente, el impacto del aeropuerto será regional. “Tiene una influencia en 86 municipios, siete departamentos y va a impactar positivamente la vida de más de 5 millones de colombianos”.



Contrato llave en mano: “para no repetir errores del pasado”

Uno de los puntos clave de la adjudicación fue el tipo de contrato. “Va a ser un contrato a precio global fijo o llave en mano”, explicó Merchán, subrayando que el contratista asume los riesgos y se paga por avances concretos.



El consorcio ganador está conformado por “KMA Constructora SAS y Solarte Construcciones SAS”, empresas que, según Merchán, “cumplieron absolutamente con todos los requisitos técnicos, financieros y jurídicos”. Destacó que el músculo financiero fue decisivo: “Estábamos buscando un capital de trabajo mínimo de 146.000 millones y este consorcio acreditó 388.000 millones”.

“Esto lo diseñamos así para evitar repetir errores del pasado”, insistió.

Nuevo aeropuerto internacional en Colombia Foto. montaje Blu Radio - Unsplash

Cuatro años de obra y miles de empleos para la región

El cronograma contempla “46 meses” de ejecución: 10 de preconstrucción, 24 de obra y 12 de seguimiento. Durante ese tiempo, el impacto económico será significativo. “Va a generar unos 7.000 empleos directos”, dijo Merchán.

La inversión de la primera etapa asciende a “1 billón de pesos”, con aportes mayoritarios del Gobierno Nacional. A futuro, el objetivo es abrir el aeropuerto a vuelos internacionales. “Estamos trabajando arduamente para garantizar los recursos que nos permitan ampliar la pista”, afirmó.

Con la adjudicación ya en marcha, Aerocafé dejó de ser solo una promesa. Como resumió su gerente, “ya tenemos un piso firme para que este aeropuerto sea una realidad”.