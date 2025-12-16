Así puede abrir una cuenta de ahorros en dólares en Colombia: no requiere monto mínimo

Abrir una cuenta de ahorros en dólares en Colombia ya es una realidad. Para muchos, recibir dinero desde el exterior o ahorrar en moneda extranjera sin trámites engorrosos se convierte en una opción cada vez más atractiva. En ese contexto, Davivienda anunció el lanzamiento de su cuenta de ahorros en dólares, un producto que permitirá a los colombianos guardar su dinero directamente en la moneda estadounidense, de forma digital y sin costos de manejo.

La novedad llega tras la integración de Davivienda Holding con las operaciones que anteriormente realizaba Scotiabank en Colombia, Panamá y Costa Rica. Esta movida le permitió a la entidad ampliar su portafolio y fortalecer su presencia regional, abriendo la puerta a nuevos servicios financieros para sus clientes en el país.



Davivienda lanza cuenta de ahorros en dólares para colombianos

La cuenta de ahorros en dólares es administrada por Davivienda Panamá S.A. y está disponible para clientes en Colombia a través de la App Davivienda Colombia. Según explicó la entidad, el proceso de apertura es completamente digital, tarda menos de cinco minutos y no exige montos mínimos ni cuota de manejo.

Uno de los puntos clave del producto es que permite a los usuarios contar con dólares reales, custodiados y respaldados por una entidad financiera regulada. A diferencia de otras alternativas del mercado, no se trata de activos digitales ni instrumentos informales, sino de un ahorro en moneda extranjera bajo supervisión institucional.

Esta característica resulta relevante para quienes buscan seguridad y respaldo al momento de proteger su dinero frente a la volatilidad del peso colombiano.



Scotiabank Colpatria y Davivienda se unen Davibank

Así funciona la cuenta en dólares de Davivienda

El banco detalló que esta solución financiera fue diseñada para ser sencilla e intuitiva. Entre sus principales características se encuentran:



Apertura 100 % digital desde la App Davivienda Colombia.

Sin monto mínimo de apertura ni cuota de manejo.

Transferencias gratuitas entre productos de Davivienda Colombia y Davivienda Panamá.

Posibilidad de ahorrar y realizar transacciones mensuales hasta por US$5.000.

Adicionalmente, los clientes pueden solicitar una tarjeta débito internacional para compras físicas y electrónicas. Este plástico tiene un costo anual de US$25, más el 7 % correspondiente al ITBMS, el impuesto panameño sobre bienes y servicios.

Davivienda aseguró que esta cuenta ofrece una alternativa confiable para ahorrar en dólares dentro de un entorno regulado. La entidad destacó que Davivienda Panamá cuenta con una calificación de riesgo estable y que el producto ha tenido buena acogida: en un año ha captado más de US$3,6 millones y proyecta alcanzar los US$4,4 millones en el corto plazo.

