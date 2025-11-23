Auxiliar de enfermería es investigado por presunto abuso sexual de una paciente en Medellín

La Personería de Medellín decidió formular un pliego de cargos en contra de Juan Sebastián Álvarez Vergara, quien en su condición de auxiliar de enfermería de la ESE Metrosalud habría abusado sexualmente de un paciente en la Unidad Hospitalaria de Belén.

El proceso adelantado por la sección de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria se centra en los hechos ocurridos el 21 de mayo de 2021 cuando Álvarez estaba prestando labor y habría realizado el acceso carnal contra la mujer que se encontraba en estado de inferioridad.

La persona delegada, Yenny Serna, destacó que en el caso se ha podido conocer que la mujer afectada fue violentada en un momento donde no podía dar su consentimiento.

"Es una conducta tipificada como delito en el artículo 107 del Código Penal. La conducta desplegada por el disciplinado contraviene los principios éticos básicos de la profesión de auxiliar de enfermería", señaló Serna.



El Ministerio Público indicó que la falta es grave teniendo en cuenta que el auxiliar de enfermería estaba vinculado a una entidad de salud de carácter público, lo que le imponía una doble exigencia de ética en su actuar.

En consecuencia, el investigado presuntamente incurrió en falta disciplinaria, calificada provisionalmente como gravísima, a título de dolo. El proceso disciplinario será remitido al Área de Decisión Disciplinaria.