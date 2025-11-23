En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa Sudamericana
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Auxiliar de enfermería es investigado por presunto abuso sexual de una paciente en Medellín

Auxiliar de enfermería es investigado por presunto abuso sexual de una paciente en Medellín

La Personería Distrital de Medellín le formuló cargos por la falta calificada como gravísima.

Publicidad

Publicidad

Publicidad