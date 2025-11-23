Condenan a hombre que se hizo pasar por mujer para abusar a una adolescente en Medellín

La Fiscalía General de la Nación informó que fue en condenado a 14 años de prisión un hombre identificado como Juan Esteban Palacios Cuesta que se hizo pasar como mujer para abusar sexualmente de una menor de edad en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín.

De acuerdo con la investigación los hechos ocurrieron en el barrio El Limonar, entre mayo y junio de 2024, cuando, al parecer, el procesado contactó a una menor de 14 años de edad por redes sociales haciéndose pasar por una mujer.

El ente acusador demostró que luego de ganarse la confianza de la menor de edad el hombre logró que le compartiera fotos y vídeos íntimos, y posteriormente la amenazó con publicarlos si no accedía a tener relaciones sexuales con él.

Ante la presión y las amenazas por parte de Palacios Cuesta, la víctima acudió a un apartamento en el corregimiento de San Antonio de Prado donde el hombre la abusó de manera violenta.



Durante la investigación de la Fiscalía General de la Nación se probó que después del abuso sexual el hombre le exigió dinero a la menor de edad a cambio de borrar las fotos, hecho por el que la adolescente alcanzó a consignare 50.000 pesos, de una suma total de 200.000 pesos que le había exigido.

Un juez de conocimiento condenó a 14 años de prisión a Juan Esteban Palacios Cuesta, de 25 años, por los delitos de acceso carnal violento y extorsión y deberá cumplir la pena en el centro carcelario.