Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenan a hombre que se hizo pasar por mujer para abusar a una adolescente en Medellín

Condenan a hombre que se hizo pasar por mujer para abusar a una adolescente en Medellín

Luego de ganarse la confianza de la menor de edad, el hombre logró que le compartiera fotos y vídeos íntimos, y posteriormente la amenazó con publicarlos si no accedía a tener relaciones sexuales.

