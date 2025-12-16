En vivo
Paloma Valencia
Paro ELN
Carlos Ramón González
Accidente bus Antioquia

Bogotá

Los torniquetes de piso a techo que les pusieron tatequieto a colados en el 20 de Julio en Bogotá

Estos torniquetes de piso a techo, minimiza al máximo la posibilidad de colarse en el servicio; ni agachados ni saltando pueden pasarlo, si no es con el pago correspondiente.

