Los torniquetes de piso a techo que les pusieron tatequieto a colados en el 20 de Julio en Bogotá

Una medida de seguridad busca ponerle tatequieto a los colados que tienen con dolor de cabeza a las autoridades en el Portal de Transmilenio del 20 de Julio. El Portal de Transmilenio del 20 de Julio sorprendió a sus usuarios con torniquetes de seguridad de piso a techo en sus entradas y salidas para acceder al servicio de transporte.

Pese a que muchos, la gran mayoría están de acuerdo con la medida, ya los videos de las personas que buscan no pagar su pasaje, que quedan atrapadas y ridiculizadas, empiezan a ser virales en redes sociales. Estos torniquetes de piso a techo, minimiza al máximo la posibilidad de colarse en el servicio; ni agachados ni saltando pueden pasarlo, si no es con el pago correspondiente.

Hay que decir que la medida llega luego de que varios funcionarios del portal incluso fueron atacados con armas blancas, luego de tratan de evitar que un gran grupo de personas intentara colarse en el servicio pasando por los tradicionales torniquetes.

Y es que las imágenes que circularon a principio de mes fueron impresionantes, pues se veía a jóvenes armados y violentos atacando a funcionarios que querían evitar su paso; usuarios que iban pasando por la zona también fueron atacados, todo quedó registrado en video.



¡Batalla campal en el portal 20 de julio!



Con cuchillos estos descarados colados intentaron asesinar a los mismos guardas de @TransMilenio que condecoramos hace días, todo por proteger el sistema.



La @PoliciaColombia debe judicializar a estos delincuentes ¡YA MISMO! pic.twitter.com/1nFtrIfumI — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) December 5, 2025

La medida ha generado debate por parte de quienes aseguran que es exagerado, sin embargo, las imágenes que ya son virales contradicen el argumento. Queda en evidencia que, con los nuevos torniquetes, suben las posibilidades de control de pago del pasaje y por su puesto la seguridad de quienes hacen uso del medio masivo de transporte.

¡Por fin!



¡El control político si sirve!



Después de ataques con cuchillos, guardas heridos, colados delincuentes y batallas campales, @TransMilenio instaló torniquetes piso a techo en el Portal 20 de Julio.



Así vamos camino a una ciudad feliz. https://t.co/ADAuc0vmcO pic.twitter.com/srhknt0u5u — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) December 12, 2025

Estos dispositivos han estado operando desde hace algunos años especialmente en TransMiCable y desde 2023 en varias estaciones de la troncal principal.

TransMilenio suspendió la instalación de nuevos torniquetes tipo piso a techo en estaciones existentes, mientras se evalúa la operación de los dispositivos ya instalados.

La empresa ha instruido a los usuarios que, donde existan estos torniquetes, usen los pasillos motorizados o busquen apoyo del personal de estación para ingresar con comodidad, especialmente para personas con discapacidades, con coche de bebé o animales de compañía.