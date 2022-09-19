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Blu Radio  / Portal 20 de Julio

Portal 20 de Julio

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Bogotá

TransMilenio tendrá feria de empleo este jueves 5 de noviembre: hay 500 vacantes disponibles

Capturan a hombre que entró desnudo a laboratorio y acosó a mujeres en barrio 20 de Julio
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Los torniquetes de piso a techo que les pusieron tatequieto a colados en el 20 de Julio en Bogotá

Accidente de tránsito de Policía con motociclista en el 20 de Julio, Bogotá
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Patrulla de Policía arrolló y mató a motociclista en Bogotá; su familia exige justicia

364423_Plaza de mercado Paloquemao // Foto: Google Maps
Bogotá

En Bogotá: desde el 2017, IPES no habría cobrado más de $3.500 millones en plazas de mercado

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Bogotá

Fuerte trancón en el sur de Bogotá por manifestaciones cerca del Portal de TransMilenio 20 de Julio

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