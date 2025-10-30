Cayó cabecilla de disidencias de ‘Calarcá’ que planeó atentado contra CAI en Bogotá

En un operativo contra las estructuras urbanas de las disidencias de las Farc, la Policía y la Fiscalía capturaron en Villa Garzón, Putumayo, a alias ‘El Flaco’ y alias ‘Alexandra’, señalados de haber planeado un atentado con explosivos contra el CAI Lucero, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá.

Los hechos se remontan al 22 de junio de 2025, cuando una mujer que transportaba un artefacto explosivo en un bolso sufrió una detonación accidental dentro de un establecimiento comercial. La explosión, causada por la acumulación de gases, alertó de inmediato a las autoridades, que lograron su captura en flagrancia. Posteriormente, las investigaciones revelaron que la mujer había sido reclutada por alias ‘El Flaco’, quien coordinaba la acción terrorista desde el sur del país.

De acuerdo con la información de inteligencia, ‘El Flaco’ hace parte de la estructura ‘Jorge Briceño’, una de las principales disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’. En 2022, este hombre ya había perpetrado un atentado con un motocarguero bomba contra el Batallón Pantano de Vargas, en Granada, Meta, hecho en el que murieron dos personas. Por ese caso fue capturado y recluido en la cárcel La Picota, pero logró fugarse el 28 de julio de 2024, permaneciendo prófugo durante más de un año.

Las autoridades establecieron que, tras su escape, fue nuevamente contactado por miembros de las disidencias para ejecutar un ataque en Bogotá. En febrero de 2025 comenzó a planear el atentado contra el CAI Lucero y el 21 de junio se reunió con dos mujeres para coordinar la acción, realizar vigilancia y definir la ruta de ataque.



Después de cuatro meses de seguimiento e interceptaciones, las unidades de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, en coordinación con la Fiscalía, lograron capturar a ‘El Flaco’ y a su compañera en Villa Garzón. Durante el procedimiento se incautaron armas, municiones y material de comunicaciones utilizado para coordinar la acción terrorista.

En audiencia, alias ‘El Flaco’ aceptó los cargos de terrorismo, daño en bien ajeno y porte ilegal de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares. Las autoridades confirmaron, además, que tenía vigente una circular naranja de Interpol por fuga de presos.