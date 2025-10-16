En vivo
Blu Radio  / Nación  / Capturan a ‘Chiquitín’, disidente cercano a ‘Calarcá’ y responsable de masacre de cinco hombres

Capturan a ‘Chiquitín’, disidente cercano a ‘Calarcá’ y responsable de masacre de cinco hombres

Su captura se dio en zona rural de San Vicente del Caguán tras nueve meses de seguimiento, pues también había evidencias de que estaba involucrado en extorsiones.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Las Fuerzas Militares lograron la captura de Yanuber Cardozo, alias ‘Chiquitín’, cabecillas de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ y quien, según inteligencia, estaría detrás de la masacre de cinco personas en la vereda El Recreo de Puerto Rico, Caquetá, en agosto del año pasado.

Su captura se dio en zona rural de San Vicente del Caguán tras nueve meses de seguimiento, pues había múltiples evidencias de que coordinaba el cobro de extorsiones en los municipios de Doncello, Paujil, San Vicente del Caguán y Puerto Rico, pidiendo cuotas por tierras y ganado.

Para esto, se valía de intimidaciones y citaciones a la población civil en las que ordenaba dichos cobros a todo tipo de comerciantes.

Producto de estas exigencias, alias ‘Chiquitín’ lograba recaudar hasta $1.000 millones cada mes, recursos que se destinaban a financiar el actuar ilegal de esa facción de las disidencias.

El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, destacó que con esta captura se da un golpe importante a la estructura 'Rodrigo Cadete' del bloque ‘Jorge Briceño’ de las disidencias.

“Era requerido por las autoridades judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y homicidio. Con esta captura, alias Calarcá pierde a uno de sus hombres clave dentro de la red de extorsiones que afectaba a comerciantes y ganaderos en el Caquetá”, agregó.

Este resultado se suma a las capturas de alias 'Raúl', alias 'El Enano', Luis Alfonso Delgado, y a la muerte en desarrollo de operaciones de alias 'Alexis' y alias 'Tornillo', todos hombres claves para la facción de ‘Calarcá’.

