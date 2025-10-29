Disidencias de ‘Iván Mordisco’ tendrían presencia en Antioquia tras ruptura con ‘Calarcá’

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que habría una fractura del grupo armado en Antioquia y que alias 'Ramiro', cabecilla del Frente 18, ya no estaría obedeciendo a alias 'Calarcá'

En medio de un complejo panorama en materia de orden público en el departamento de Antioquia, las disidencias de alias 'Calarcá' estarían pasando por días difíciles dado que el Frente 18 al mando de alias 'Ramiro' les habría dado la espalda para unirse a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco'. Aunque la ruptura es una hipótesis que cobra cada vez más relevancia entre las autoridades, aún no se ha hecho oficial por ninguna de las partes.

Hay que destacar que la otra facción de las disidencias de alias 'Calarcá' en Antioquia es el Frente 36 que ha encabezado las acciones delictivas en el departamento y que ya había tenido confrontaciones internas con el Frente 18. Aunque de por sí la preocupación está en la fractura de las disidencias, no deja de preocupar a las autoridades la supuesta entrada de alias ‘Iván Mordisco' a Antioquia.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, explicó que la información de inteligencia militar les ha permitido establecer el supuesto debilitamiento de las disidencias de alias 'Calarcá' en varias subregiones del departamento de Antioquia: "Por el cabecilla de la estructura 18, quien antes estaba alineado con Alias Calarcá, pero por información de inteligencia nos confirma que tal vez estaría ya en el bando del cartel de Alias Mordisco, por el cabecilla de esta estructura 18, que es Alias Ramiro, una recompensa de hasta 1.641 millones de pesos", señaló el jefe de la cartera.



Con todo este movimiento que ha generado alias 'Ramiro', el Ministerio de Defensa confirmó el incremento de la recompensa por el delincuente que ya se había aliado en el pasado con la Segunda Marquetalia de alias ‘Iván Márquez', por lo que no es de extrañar que ahora mueva sus hombres en favor de alias ‘Iván Mordisco'.

Mientras avanzan las investigaciones por parte de la Fuerza Pública, la preocupación se acrecienta en especial en el Norte antioqueño donde el Frente 18 tiene más injerencia y en donde eventualmente podrían registrarse enfrentamientos contra el Frente 36 al mando de alias 'Chejo' y alias 'Primo Gay' como ya ha ocurrido en el pasado, aún estando bajo la sombra de alias 'Calarcá'.