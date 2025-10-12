En horas de la noche de este domingo 12 de octubre de 2025 se presentó un atentado con un artefacto explosivo contra el CAI Santo Domingo en Ciudad Bolívar, según lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Hasta ahora no hay reportes de personas heridas, solo daños a la infraestructura.

Atentado con un artefacto explosivo contra un CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá Foto: suministrada

Atentado con un artefacto explosivo contra un CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá Foto: suministrada

“Le he dado la orden a la Policía, y le he pedido a la Brigada XIII del Ejército, aumentar las acciones ofensivas contra estos criminales para la captura de sus integrantes y la destrucción de sus estructuras. Las acciones violentas contra la Fuerza Pública no nos amedrentan y, por el contrario, fortalecen nuestra decisión de reforzar las acciones operativas en su contra”, dijo el mandatario distrital.

Rechazo el atentado con un artefacto explosivo contra el CAI Santo Domingo en Ciudad Bolívar.



El trabajo sostenido de la @PoliciaBogota en los últimos meses ha debilitado estructuras criminales en la frontera con el municipio de Soacha y este ataque en el sector El Paraíso no… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) October 13, 2025

En desarrollo...