Atentado con un artefacto explosivo contra un CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá

Atentado con un artefacto explosivo contra un CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá

Hasta ahora no hay reportes de personas heridas, solo daños a la infraestructura.

CAI Santo Domingo en Ciudad Bolívar
CAI Santo Domingo en Ciudad Bolívar
Foto: Google Maps
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

En horas de la noche de este domingo 12 de octubre de 2025 se presentó un atentado con un artefacto explosivo contra el CAI Santo Domingo en Ciudad Bolívar, según lo confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Hasta ahora no hay reportes de personas heridas, solo daños a la infraestructura.

Atentado con un artefacto explosivo contra un CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá
Atentado con un artefacto explosivo contra un CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá
Foto: suministrada
Atentado con un artefacto explosivo contra un CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá
Atentado con un artefacto explosivo contra un CAI en Ciudad Bolívar, Bogotá
Foto: suministrada

“Le he dado la orden a la Policía, y le he pedido a la Brigada XIII del Ejército, aumentar las acciones ofensivas contra estos criminales para la captura de sus integrantes y la destrucción de sus estructuras. Las acciones violentas contra la Fuerza Pública no nos amedrentan y, por el contrario, fortalecen nuestra decisión de reforzar las acciones operativas en su contra”, dijo el mandatario distrital.

En desarrollo...

