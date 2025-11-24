En vivo
Nación  / Director de la DNI: "Wilmer Mejía niega relación con disidencias y presumo su inocencia"

Director de la DNI: "Wilmer Mejía niega relación con disidencias y presumo su inocencia"

Un conjunto de conversaciones, correos electrónicos, imágenes, documentos y archivos digitales revela que Wilmer Mejía —funcionario de alto nivel en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)— habría mantenido una relación directa y recurrente con mandos de las disidencias de las Farc.

