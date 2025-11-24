Director de la DNI: "Wilmer Mejía niega relación con disidencias y presumo su inocencia"

La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) enfrenta una de las controversias más delicadas de los últimos años tras la revelación de un informe periodístico que vincula a Wilmer Mejía, actual director de Inteligencia de la entidad, con jefes de las disidencias de las FARC. La investigación, presentada por Noticias Caracol, expone chats, correos, fotos, cartas y memorias digitales en las que Mejía —identificado en esos registros como “El Chulo”— habría mantenido comunicación con integrantes de la estructura comandada por alias Calarcá.

En entrevista con Mañanas Blu, el director de la DNI, Jorge Arturo Lemus, aseguró que no tenía conocimiento previo sobre los posibles vínculos de su funcionario y que, por el momento, mantiene la presunción de inocencia.

Él lo niega, exactamente. Y además yo también presumo su inocencia expresó Lemus.

La posición de la DNI frente a las acusaciones

Según Lemus, las revelaciones de Noticias Caracol tomaron por sorpresa a la institución. “No hay conocimiento, no tengo trazabilidad sobre el asunto”, declaró al ser consultado sobre si tenía información previa acerca de acercamientos entre Mejía y las disidencias.



El director explicó que la DNI sí puede sostener reuniones con grupos ilegales, pero únicamente para labores de caracterización, en el marco de la Ley 2272 de 2022. “Nosotros podemos reunirnos con ellos para caracterizarlos. La norma así lo permite”, señaló, aunque insistió en que no existe rastro de que Mejía hubiera realizado comisiones oficiales hacia Venezuela, punto clave de las acusaciones.



El ascenso de Wilmer Mejía dentro de la DNI

Uno de los puntos que generó mayor atención durante la entrevista fue la trayectoria interna de Wilmer Mejía. Lemus aclaró que el funcionario ingresó a la entidad durante la dirección de Alberto Casanova, entre octubre y noviembre de 2023, y que inicialmente se desempeñó como agente.

Posteriormente, tras la renuncia del coronel Edwin Chavarro, Mejía fue promovido. “Necesitábamos un director, ya que había renunciado el anterior… y él tenía el perfil para ser director de Inteligencia”, explicó Lemus. La experiencia de Mejía en inteligencia no quedó completamente clara: “No sé la verdad por qué, pero sí es conocedor… Confiabilidad revisó su experiencia para el cargo”, afirmó.

Asimismo, el director negó rotundamente que el presidente Gustavo Petro hubiera influido en el nombramiento. “El presidente nunca se mete en los nombramientos que uno hace… Así fuera su amigo o no fuera su amigo, él no se mete en esas cosas”, enfatizó.

Relación de Mejía con el presidente Petro

Uno de los señalamientos mediáticos ha sido la supuesta cercanía de Mejía con el presidente Gustavo Petro. Lemus confirmó que existe una amistad, pero descartó que esto tenga incidencia en las labores o decisiones de la inteligencia nacional.

“Ellos son amigos, sí, pero todo lo que tiene que ver con trabajo él me lo reporta a mí”, aseguró. También afirmó que, a su juicio, el presidente no conocía las denuncias divulgadas por Noticias Caracol.

Viajes a Venezuela y contactos con disidentes

Uno de los elementos más sensibles del informe televisivo gira en torno a presuntos viajes de Mejía a Venezuela para reunirse con jefes de disidencias como Richard, André, Mechas y Calarcá. Lemus fue categórico: “No tengo conocimiento. No hay trazabilidad aquí de alguna comisión para ir a Venezuela”.

Durante la conversación, Lemus admitió que no profundizó en estos temas con su funcionario. “Lo que hablamos fue muy rápido anoche… Tenemos que investigar”, dijo. Añadió que la investigación en curso será “efectiva, no exhaustiva”, a fin de esclarecer hechos con precisión.

Las sanciones en caso de comprobarse los vínculos

Al ser consultado sobre el impacto que tendría una eventual confirmación de las denuncias, Lemus fue firme: “Eso tiene una sanción dura, si es que fuera cierto”. Reconoció que, de comprobarse, se trataría de hechos graves y posiblemente delictivos. “Obviamente… estaríamos hablando de delitos cometidos eventualmente”, afirmó.

Por el momento, sin embargo, el director insiste en mantener el principio de presunción de inocencia: “Hasta que no se demuestre lo contrario, yo sí respeto el derecho”.



¿Quién es Wilmer Mejía?

Lemus describió a Mejía como un líder universitario de la Universidad de Antioquia, licenciado en Educación Física y con conocimiento en temas de inteligencia. Aunque no detalló la experiencia previa de su funcionario en esta área, aseguró que el área de Confiabilidad evaluó su perfil antes de su ascenso.

También descartó rumores sobre una supuesta participación de Mejía en el M-19: “No, no fue integrante del M-19”, sostuvo.

Wimer Mejía, DNI Foto: Noticias Caracol

Una investigación en desarrollo

La polémica sobre los presuntos vínculos de un alto funcionario de la DNI con disidencias de las FARC abre un nuevo capítulo en las complejas relaciones entre el Estado y estructuras armadas ilegales. Mientras la opinión pública espera claridad, la entidad asegura estar adelantando los procedimientos internos necesarios: “La inspectora y contrainteligencia ya están investigando”, confirmó Lemus.

