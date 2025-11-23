MinDefensa ordena investigar presuntos nexos del general Huertas con disidencias de ‘Calarcá’

El titular de la cartera de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, anunció desde su cuenta de X la apertura de investigación interna para esclarecer los supuestos vínculos que tendría el general Juan Miguel Huertas, director del comando de personal del Ejército Nacional con las disidencias de alias ‘Calarcá’, según Noticias Caracol.

Sánchez aseguró que las pesquisas se realizarán “en colaboración armónica y absoluta con la comunidad de inteligencia” y que todo lo que requiera la Fiscalía será dispuesto para acelerar la investigación.

El ministro hizo énfasis en que la Fuerza Pública y el Ministerio de Defensa mantienen un compromiso absoluto con la transparencia, la legalidad y la defensa de la Constitución, afirmando: “Ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública, ni por retirados, funcionarios o particulares. La cooperación con criminales es una línea roja que jamás se cruzará”.

He tomado atenta nota del delicado informe presentado por @NoticiasCaracol y quiero reiterar, en primer lugar, que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública mantienen un compromiso absoluto con la transparencia, la legalidad y el cumplimiento de la… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) November 24, 2025

En otro aparte de su extenso mensaje, el ministro Sánchez calificó a alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ como criminales y advirtió que “serán perseguidos hasta llevarlos a la justicia”. Subrayó la gravedad de sus delitos, que incluyen violencia, reclutamiento de menores, secuestro, extorsión, minería ilegal y narcotráfico en diversas regiones del país.



Aunque alias ‘Calarcá’ tenga la orden de captura suspendida en el marco de la Ley de Paz Total (ley 2272), el ministro recordó que si es sorprendido en flagrancia, “procederá de inmediato a su captura”, cumpliendo con el deber constitucional que no admite excepciones.

Este domingo, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló los "archivos secretos de ‘Calarcá’", que contienen elementos que demostrarían los supuestos vínculos entre el grupo armado y altos funcionarios del Estado.

El texto describe la presunta infiltración de las disidencias con el general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes habrían propuesto la creación de una empresa de seguridad fachada para permitir el movimiento y armamento legal de los guerrilleros.

Los computadores de alias ‘Calarcá’, incautados el 23 de julio de 2024, un retén del Ejército en Anorí, Antioquia, revelan docenas de comunicaciones que evidencian la filtración de información reservada. Esta información filtrada provendría de entidades estratégicas como la Fiscalía. el Ministerio de Defensa, el Ejército y unidades de Inteligencia.

Esta incautación ocurrió cuando una caravana compuesta por alias ‘Calarcá’ y otros seis jefes de disidencias fue detenida por un retén del Ejército en Anorí, Antioquia. En este operativo se les hallaron armas y dinero.

Los archivos incautados, que suman cerca de un centenar de dispositivos electrónicos, permanecen en poder de la Fiscalía. La información en estos dispositivos lleva más de un año acumulando polvo en la Fiscalía, de acuerdo con el informe periodístico.