Tendencias:
Gustavo Petro
Francia Márquez
Maduro
Lluvias en Bogotá

Blu Radio  / Nación  / MinDefensa ordena investigar presuntos nexos del general Huertas con disidencias de 'Calarcá'

MinDefensa ordena investigar presuntos nexos del general Huertas con disidencias de ‘Calarcá’

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación interna tras la revelación de los “archivos secretos” de alias ‘Calarcá’ por Noticias Caracol.

