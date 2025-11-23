Estos son los chats que mencionan a Francia Márquez en presunta financiación de disidencias a Petro

Archivos del computador, memorias y otros dispositivos incautados a alias ‘Calará’ en el año 2024, que están en poder de la Fiscalía desde entonces, dejan al descubierto presuntos nexos entre jefes de las disidencias y un general del Ejército, así como conversaciones que apuntan a posibles pruebas sobre la financiación de la campaña Petro Presidente del año 2022.

Una parte importante de los archivos tiene que ver con conversaciones con alias ‘Iván Mordisco’ sobre pruebas que tendría, donde sale a relucir el nombre de la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, como supuesta intermediaria en la financiación entre el grupo armado y la campaña.

Las disidencias de Iván Mordisco, uno de los grupos más poderosos del país, han sido bombardeadas tras un punto de quiebre en los diálogos de paz en marzo de 2024. “Es un traqueto asesinando dirigentes populares desarmados”, dijo el presidente Petro en una declaración de marzo del año pasado, por una serie de asesinatos, secuestros y extorsiones del grupo, en un incumplimiento en medio de las negociaciones de paz del Gobierno con las disidencias.

Las disidencias en ese entonces respondieron el 20 de marzo de 2024: “@petrogustavo me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda. Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz; hoy impulsa la guerra y el capitalismo”.



Mientras los dos peleaban, detalles de la confrontación fueron registrados por conversaciones entre cabecillas, el 24 de marzo de 2024. En pantallazos, revelados por Noticias Caracol, aparecen conversaciones entre Yeison Ojeda, alias ‘Danilo Alvizú’, comandante del frente Carolina Ramírez, que delinque en Putumayo y Cauqetá, y el propio ‘Iván Mordisco’.

Esos chats se conocieron porque Alvizú cambió de mando, cuando ambas disidencias se pelearon, y le entregó las conversaciones a ‘Calarcá’.

Publicidad

“Yo tengo ganas de tumbar a Petro... Con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenía en campaña el finado Mayimbú lo tumbamos... esas pruebas están. Ese HP arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme; ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas”, escribió ‘Iván Mordisco’.

En ese momento fue cuando apareció el nombre de la vicepresidenta. “Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tienen para que analicen sin fatigarse, con cabeza fría, mano, y analizar bien, pensando en lo que viene o se deba organizar”, escribió ‘Mordisco’.

Es de recordar que el otro que, según ‘Mordisco’ tiene pruebas de la financiación a la campaña de Petro, era alias ‘Mayimbú’, pero murió en un operativo después de la victoria de Petro. Estos chats también mostraron cómo fue la ruptura con sus principales socios.

Publicidad

Estos son los chats:

Estos son los chats que mencionan a Francia Márquez en presuntos pactos entre disidencias y Gobierno

Estos son los chats que mencionan a Francia Márquez en presuntos pactos entre disidencias y Gobierno

Estos son los chats que mencionan a Francia Márquez en presuntos pactos entre disidencias y Gobierno