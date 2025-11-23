En vivo
Estos son los chats que mencionan a Francia Márquez en presunta financiación de disidencias a Petro

Esos chats se conocieron porque Alvizú cambió de mando, cuando ambas disidencias se pelearon, y le entregó las conversaciones a ‘Calarcá’.

Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de nov, 2025

