En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa Sudamericana
Lluvias en Bogotá
Maduro
Liga colombiana

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Revelan presuntos nexos entre disidencias, general vinculado al gobierno y agentes de inteligencia

Revelan presuntos nexos entre disidencias, general vinculado al gobierno y agentes de inteligencia

Salieron a la luz detalles de conversaciones y pruebas encontradas en computadores, celulares y memorias USB incautados en una operación, que contenían información delicada. Presuntamente la fiscal general tendría conocimiento de estas pruebas desde hace más de un año, sin que exista un proceso de investigación abierto.

Revelan presuntos nexos entre disidencias, general vinculado al gobierno y agentes de inteligencia
Revelan presuntos nexos entre disidencias, general vinculado al gobierno y agentes de inteligencia
Fotos: Presidencia, MinDefensa.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad