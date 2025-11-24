Francia Márquez responde a revelación de Noticias Caracol: “No me reúno con criminales”

Las disidencias de las Farc tienen un alto grado de infiltración en las principales instituciones de seguridad del Estado, como la Fiscalía, el Ejército, la Policía y las agencias de inteligencia, reveló este domingo una investigación de Noticias Caracol.

En las revelaciones, también dejan en evidencia lo que habría sido el apoyo de las disidencias a la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez a la Vicepresidencia del país. La vicepresidenta emitió un comunicado en el que rechaza los señalamientos e insiste que no se ha reunido con criminales y que su campaña fue genuina y transparente.

"Rechazo categóricamente estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes", aseguró en su comunicado.

Y agregó, "Mi campaña fue genuina, transparente y respaldada por miles de colombianas y colombianos que creyeron en un cambio. Jamás he recibido apoyo de criminales. Jamás me he reunido con criminales. Jamás me prestaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia", enfatizó.



Supuesto apoyo guerrillero a campaña de Petro

La investigación periodística revela además conversaciones entre jefes de las disidencias en las que hablan de supuesto apoyo de esa guerrilla a la campaña presidencial de Petro en 2022.

El presunto apoyo se dio por medio de la hoy vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, indica un chat entre Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, y otros guerrilleros.

"Todo se hizo a través de Francia Márquez", señala, sin dar detalles, el diálogo publicado por Noticias Caracol.

El 20 de marzo de 2024, 'Iván Mordisco' ya había dicho que el EMC apoyó la campaña electoral de Petro, luego de que el mandatario dijera que el jefe de las disidencias es "un 'traqueto' (narcotraficante) vestido de revolucionario".

"Gustavo Petro me acusa de traqueto y de usar la memoria de Manuel Marulanda (fundador de las Farc). Cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz, hoy impulsa la guerra y el capitalismo", expresó entonces Mordisco en una cuenta de X.