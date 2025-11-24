En vivo
Blu Radio  / Nación  / Francia Márquez responde a revelación de Noticias Caracol: “No me reúno con criminales”

Francia Márquez responde a revelación de Noticias Caracol: “No me reúno con criminales”

En las revelaciones, también dejan en evidencia lo que habría sido el apoyo de las disidencias a la campaña presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez a la Vicepresidencia del país. La vicepresidenta emitió un comunicado en el que rechaza los señalamientos e insiste que no se ha reunido con criminales y que su campaña fue genuina y transparente.

