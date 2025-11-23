El misterioso empresario chino que tendría nexos con las disidencias de las Farc

Los computadores y celulares confiscados a alias ‘Calarcá’, cuando fue detenido en el año 2024 y posteriormente dejado en libertad, revelaron la presencia de un enigmático empresario chino que habría visitado a las disidencias en el Catatumbo y otras zonas del país.

Detrás de esta relación, según los hallazgos, existirían negocios vinculados a la compra de armas, el tráfico ilegal de oro y la inversión en empresas fachada controladas por estas estructuras.

El ciudadano chino aparece en varias fotografías extraídas de uno de los celulares de ‘Calarcá’, líder disidente que actualmente participa en diálogos con el Gobierno. En una de las imágenes reveladas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, el empresario posa junto a alias ‘Richard Catatumbo’, otro de los jefes de peso dentro del grupo, quien ejerce influencia en la frontera entre el Catatumbo y Venezuela.

Además, en los chats recuperados ambos cabecillas mencionan reiteradamente al visitante extranjero y comparten una tarjeta de presentación donde se identifica como Jixing Zhang. En ella figuran tres cargos: subgerente de Henan Dongshan, gerente del departamento de comercio e inversiones internacionales del Grupo Dongshan y gerente de Lianyungang Wance Comercio Internacional, una firma ubicada en la provincia china de Henan.



La presencia del empresario genera interrogantes sobre el tipo de vínculo que sostiene con los jefes de las disidencias de las Farc y su objetivo en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.



¿Por qué este empresario chino estuvo en el Catatumbo?

Las conversaciones entre alias ‘Calarcá’ y ‘Richard Catatumbo’ dejan ver pistas contundentes. En los mensajes hablan de armas como morteros y explosivos, e incluso uno de ellos comparte una fotografía del arsenal. También, discuten sobre un taller de armas y un laboratorio de cocaína que habrían sido destruidos en el estado Zulia, en Venezuela, durante una operación militar.

Pese al golpe, ‘Richard Catatumbo’ le aseguró a ‘Calarcá’ que ya contaban con un taller de reemplazo. Para su montaje, envió la imagen de un torno industrial de última tecnología fabricado en China. Durante ese periodo, el empresario extranjero permaneció en las zonas bajo control de las disidencias, ofreciendo millonarias inversiones en proyectos agrícolas. También habría visitado el sur de Bolívar, Antioquia y Caquetá.

De acuerdo con testimonios de integrantes de estas estructuras, conocieron al empresario bajo el nombre de Mit Chih y lo identificaban como su representante en diversos negocios. Sus actividades, según esas versiones, incluían no solo inversiones agrícolas, sino también la adquisición de ametralladoras y la participación en la fabricación de morteros u otras armas.

Estos hallazgos dejaron en evidencia que las disidencias de las Farc están adquiriendo armamento en el mercado negro y estarían aprovechando el proceso de paz para fortalecerse militarmente. Toda esta información (contratos, movimientos financieros y comunicaciones) permanece documentada en los dispositivos electrónicos bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación desde hace más de un año.

Desde la embajada China respondieron, sobre el empresario, que van a remitir la consulta a la oficina de Economía y Comercio de la embajada.