Gustavo Petro
Francia Márquez
Maduro
Lluvias en Bogotá

Nación  / El misterioso empresario chino que tendría nexos con las disidencias de las Farc

El misterioso empresario chino que tendría nexos con las disidencias de las Farc

El ciudadano chino aparece en varias fotografías extraídas de uno de los celulares de ‘Calarcá’, líder disidente que actualmente participa en diálogos con el Gobierno.

