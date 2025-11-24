En vivo
Protección y presunta financiación a campaña Petro: historia de infiltraciones de las disidencias

Protección y presunta financiación a campaña Petro: historia de infiltraciones de las disidencias

Los ofrecieron protección para sus desplazamientos: "que el vínculo con el presidente (Gustavo Petro) le daba para movilizarlos (...) con orden de no pararlos en ningún lado", agrega la investigación.

Revelan presuntos nexos entre disidencias, general vinculado al gobierno y agentes de inteligencia
Fotos: Presidencia, MinDefensa.
Por: EFE
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

