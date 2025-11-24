Gobernador de Antioquia pide a Trump investigar nexos entre alias 'Calarcá' y Gobierno Petro

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionó con dureza a la fiscal general Luz Adriana Camargo, a quien señala de haber dejado en libertad a alias 'Calarcá', jefe de las disidencias de las FARC que delinque en el nordeste del departamento. Rendón asegura que la fiscal actuó siguiendo órdenes del presidente Gustavo Petro, y que esa decisión abrió según él una “sombrilla de impunidad” que permitió el fortalecimiento de esa estructura criminal en Antioquia.

El mandatario recordó lo ocurrido en julio del año pasado, cuando alias 'Calarcá' fue capturado en un retén entre Barbosa y Porcesito. Rendón afirmó que durante ese operativo, y ante la presión que recibía el entonces comandante de la Séptima División, el general Juan Carlos Fajardo, la Gobernación envió una cámara para registrar en tiempo real lo que sucedía. Según su versión, esa grabación se hizo para evitar que, por presiones internas, los capturados fueran liberados. Sin embargo, esto no impidió que la fiscal lo dejara en libertad.

Rendón calificó como grave la situación y aseguró que desde entonces no se ha avanzado en la judicialización de la estructura criminal, pese a las evidencias recopiladas, y responsabilizó a la fiscalía por lo que considera un manejo irregular del caso, por lo que pidió ayuda al gobierno de Estados Unidos para ponga la lupa sobre la actuación del gobierno de Gustavo Petro.

"Es muy triste que quede en evidencia un concierto para delinquir entre Petro, su fiscal Camargo y los criminales de las Farc. Nosotros quisiéramos que ojalá el gobierno americano, porque la fiscal no tiene quien la ronda, ponga en la lupa su accionario por haber encabezado durante más de 16 meses lo que pudo haber sido investigado y llevado a juicio", aseguró el mandatario departamental.



El gobernador también pidió la renuncia de Wilmer Mejía alias 'Chulo', miembro del consejo Superior de la Gobernación de Antioquia en representación del Gobierno Nacional, quien además es señalado de ser un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Rendón afirmó que la presencia de alias 'Chulo' en los órganos directivos de las instituciones públicas de educación superior es una muestra de la injerencia, según él, de redes cercanas a grupos ilícitos en las universidades, donde aseguró hay redes de terrorismo por cuenta de los eternos estudiantes.

"Con la presencia de alias Chulo en la Universidad de Antioquia, empieza también uno a entender por qué de tiempo atrás ha aparecido evidente a los ojos de muchos la interferencia de redes del terrorismo en las universidades públicas de Colombia. No es la primera vez que alias Chulo está en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, ya estuvo en el pasado como representante estudiantil", puntualizó.

Finalmente, el gobernador de Antioquia aseguró que el “entramado criminal” liderado por el gobierno Nacional viene afectando la operatividad la fuerza pública en Antioquía y los problemas de desplazamiento forzado, confinamientos y homicidios a pobladores y uniformados, donde han sido asesinados más de 60 miembros de la fuerza pública en el departamento.