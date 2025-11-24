En vivo
Nación / General Huertas responde a señalamientos tras investigación sobre presuntos nexos con disidencias

General Huertas responde a señalamientos tras investigación sobre presuntos nexos con disidencias

El oficial aclaró que, durante su tiempo en retiro, no tenía poder de mando, vehículos oficiales ni personal a cargo, por lo que es materialmente imposible que hubiera ofrecido protección, movilidad o beneficios operativos a estructuras ilegales.

