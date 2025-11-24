General Huertas responde a señalamientos tras investigación sobre presuntos nexos con disidencias

El general (r) Juan Miguel Huertas Herrera negó de manera tajante cualquier vinculación con las disidencias de las FARC, luego de que una investigación periodística revelada por Noticias Caracol lo relacionara con archivos incautados a alias 'Calarcá'. En esos documentos se mencionarían supuestos contactos, encuentros en Venezuela y ofrecimientos de apoyo logístico durante su periodo fuera del servicio.

En un comunicado oficial, Huertas calificó estas versiones como una “fabricación malintencionada” y aseguró que los reportes divulgados “carecen de validación oficial” y buscan desprestigiar su nombre y trayectoria profesional. “Rechazo de manera tajante, categórica y absoluta cualquier señalamiento que pretenda vincularme con organizaciones armadas ilegales”, afirmó

El oficial aclaró que, durante su tiempo en retiro, no tenía poder de mando, vehículos oficiales ni personal a cargo, por lo que —según él— es materialmente imposible que hubiera ofrecido protección, movilidad o beneficios operativos a estructuras ilegales. También negó haber viajado a Venezuela o haber sostenido reuniones con disidentes, afirmando que los registros migratorios demuestran que no estuvo en ese país.

La respuesta del presidente Petro

Las declaraciones se producen minutos después de que el presidente Gustavo Petro reaccionara en X a la misma investigación, señalando que los supuestos informes de inteligencia relacionados con Huertas y el exmilitar Wilmer Mejía “son falsos”.



El mandatario aseguró que se trataría de un intento por desprestigiar a quienes, según él, han ayudado a revelar casos de corrupción dentro de la fuerza pública. “Es querer purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos… El negocio de las empresas de seguridad usadas por criminales se suspendió en mi gobierno y por eso reaccionan”, escribió.

X: @petrogustavo

Petro añadió que en su administración se frenaron entregas irregulares de licencias a compañías privadas de seguridad y reiteró que todos los informes de inteligencia deben hacerse públicos “en el tiempo prudencial”.



Huertas anuncia acciones legales

En su comunicado, el general (r) Huertas señaló que ya se puso a disposición de las autoridades y anunció acciones legales contra quienes “difundan afirmaciones falsas que lesionan mi honra y afectan a mi familia”.