María Fernanda Cabal radica queja ante Procuraduría contra general Huertas y Wilmar Mejía

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, radicó una queja formal ante la Procuraduría contra el general Juan Miguel Huertas, del Ejército, y Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes, según las revelaciones de Noticias Caracol, estarían involucrados, presuntamente, en casos de filtración de información a las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’.

“Lo que está en juego es la seguridad nacional. No puede haber ambigüedad ni silencio institucional frente a funcionarios que aparecen mencionados en archivos de una estructura terrorista. Colombia merece transparencia y verdad”, dijo la senadora Cabal.

La precandidata presidencial solicitó medidas de suspensión provisional contra los dos funcionarios mientras avanza la investigación, además de la recolección de pruebas en el caso.

Wilmer Mejía y general Miguel Huertas Foto: captura de pantalla NC

“Colombia no puede permitir que quienes tienen responsabilidades de mando y de protección del Estado queden bajo la sombra de vínculos con estructuras criminales. La Procuraduría debe actuar con celeridad y firmeza”, agregó Cabal.