María Fernanda Cabal radica queja ante Procuraduría contra general Huertas y Wilmar Mejía

La senadora Cabal solicitó la suspensión de los dos funcionarios mientras avanzan las investigaciones por presuntas filtraciones de información a las disidencias.

Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 27 de nov, 2025

