Wilmar Mejía dejará su cargo como delegado en la UdeA: presidente Petro tendrá la última palabra

Aunque en las próximas horas se podría conocer la carta que oficializa la renuncia de Wilmar Mejía como delegado del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, ante la presión que se ha generado por el reciente escándalo revelado por Noticias Caracol, no paran las opiniones en la región sobre la inconveniencia de que este continúe en el cargo y a la par sea agente del DNI.

Mejía conversó en Mañanas Blu luego de las denuncias que lo señalan por chats, videos y audios donde presuntamente ayudaba al fortalecimiento de las disidencias de alias 'Calarcá'. Además, respondió luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le acusó de presuntamente haber tenido alguna relación con milicias estudiantiles tiempo atrás.

"Fue un irresponsable, un irrespetuoso, que él se refiera a mí todas las garantías que tengo y que me asisten como ciudadano. Él también es mi gobernador, lo he defendido en muchas oportunidades en el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. No me esperaba esa situación, no soy jefe ni de milicias, no soy integrante de ningún grupo armado, no soy lo que se me está hoy sindicando, y por eso la Fiscalía tiene que investigar y tiene que obrar", indicó Mejía.

Mientras tanto, las voces en el departamento desde cualquier orilla cuestionan la conveniencia de tenerlo en este cargo académico, en especial por los señalamientos con milicias. El diputado Jorge Correa cuestionó la presencia de estudiantes en el recinto de la Asamblea, donde les gritaron que eran “paramilitares” en medio del debate por el presupuesto departamental.



"Y en los últimos días hemos visto unas protestas inusuales de estudiantes acá en la asamblea departamental. Entonces creemos que eso también puede tener que ver, porque acá vinieron, nos gritaron paramilitares y un mundo de cosas, y y creemos que también es motivación por ese sujeto que, de alguna forma, está formando esas primeras líneas en las universidades públicas", aseguró el mandatario.

Por su parte, el diputado Juan David Muñoz calificó como “inadmisible” que un agente de inteligencia militar ocupe ese cargo. Señaló que el debate no debe distraerse por, “el show mediático” del gobernador ni por informes con “agenda política”, y pidió al presidente Gustavo Petro sustituir de manera urgente a su representante en el CSU. Sostuvo que en Antioquia existen personas con las capacidades y el compromiso necesarios para defender la universidad pública.

Versiones que Mejía habría dado a varios medios indican que dejaría su cargo después de los debates de presupuesto, teniendo en cuenta la grave situación financiera en la que se encuentra la institución. Además de una reunión que él mismo le solicitó al presidente de Colombia, Gustavo Petro.