Estallan reacciones por archivos de ‘Calarcá’: alertan por infiltración y riesgo electoral

Diversas han sido las reacciones por conocerse detalles de varios archivos del computador de alias ‘Calarcá’, jefe del Estado Mayor de Bloques de las disidencias de las Farc. Se trata de documentos y fotos de conversaciones que revelan presuntos vínculos entre jefes de las disidencias con el general del Ejército Juan Miguel Huertas, comandante de Personal del Ejército, quien es señalado de filtrar información, coordinaba creación de una “empresa de seguridad legal”; el director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, quien definiría algunos traslados y presuntamente daba información; entre otros.

Además, hay una captura de pantalla sobre la mención, en un chat entre alias ‘Danilo Alvizú’ e ‘Iván Mordisco’, sobre la vicepresidenta Francia Márquez, sobre su supuesta intervención en la financiación de las disidencias a la campaña de Gustavo Petro.

El expresidente Andrés Pastrana recordó que desde la época electoral del año 2022 advirtieron de un “pacto con el narcotráfico su llegada al poder”. Para el exmandatario, el título de presidente “es ilegítimo y su presidencia pactada en la cárcel de La Picota, corrupta e indigna”.

Desde la campaña advertimos que @petrogustavo y @FranciaMarquezM estaban pactando con el narcotráfico su llegada al poder.

Su título es ilegítimo y su presidencia pactada en la cárcel de La Picota, corrupta e indigna. — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) November 24, 2025

Ante la delicada situación, la precandidata presidencial y senadora, Paloma Valencia, anunció que harán un debate de control político al Gobierno, porque el país necesita explicaciones.



“La fiscal debe informar de manera inmediata por qué no abrió investigación si la información está allá hace más de un año”, reclamó Valencia.

Las investigaciones de Caracol son demasiado graves. Haremos de manera inmediata un debate de control político al gobierno. El país necesita explicaciones.

La Fiscal debe informar de manera inmediata porque no abrió investigación si la información está allá hace más de un año. — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) November 24, 2025

Entre tanto, el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón conectó esta situación con un hecho ocurrido después de que, en 2024, fuera capturado alias ‘Calarcá’ en Antioquia y luego dejado en libertad en julio de 2024.

Pinzón señala que “el presidente y su ministro castigaron y retiraron del servicio al general Fajardo, comandante de la VII División. Es infame el daño que el Gobierno le ha hecho al país y a las instituciones”.

¡Las pruebas son claras! Es evidente la relación entre Petro, las FARC, el ELN y el crimen. Su gobierno llegó al poder con apoyo criminal y ahora permite su expansión en el Estado.

Es una infamia que hayan liberado a alias Calarcá y retirado al General Fajardo que lo capturó. pic.twitter.com/y2axxMYOy1 — Juan Carlos Pinzón Bueno (@PinzonBueno) November 24, 2025

También, el dirigente conservador y exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, lo ve como una alerta para tomar decisiones de cara a las elecciones presidenciales.

“Invito a los partidos Conservador, Liberal, Centro Democrático y Cambio Radical, que convoquen a los precandidatos de sus partidos, para que se analice la muy delicada situación, denunciada por Caracol. En estos momentos siento que las garantías para las elecciones del 2026 no existen”.

Y, en medio de todo esto, las revelaciones coinciden con sus sospechas, tal es el caso del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien recordó que ha denunciado lo que llama la “sospechosa benevolencia con la que el Gobierno de Petro trata a disidencias Farc de alias Calarcá”.