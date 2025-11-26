Fiscalía inició análisis forense de archivos hallados en los computadores de alias 'Calarcá'

El equipo de investigadores desplegados por el trabajo conjunto de la Unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia y por la Unidad contra las Bandas Criminales ya comenzó a analizar, uno a uno, los documentos hallados en los computadores, discos externos y memorias USB incautados el 24 de julio de 2024 al cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Calarcá’, cuyas revelaciones hechas por Noticias Caracol han ocasionado una gran polémica nacional.

Blu Radio pudo establecer que el análisis forense lo están adelantando los expertos del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, que por decisión de la cúpula de la entidad, desplazaron a la Dijín de las labores de Policía Judicial.

El presidente ya había anunciado un examen de informática forense a los chats entre jefes de las disidencias, en los que se mencionan presuntos vínculos de estos grupos ilegales con el general Juan Miguel Huertas y con el director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía.

"Con un aval de informática forense de la Fiscalía. De acuerdo con eso tomaré decisiones, no antes, porque debo procurar que la verdad sea la que guíe mis decisiones”, afirmó durante el consejo de ministros de este 25 de noviembre.



El mandatario también había salido en defensa de sus funcionarios en varias oportunidades a través de su cuenta de X, señalando que la información sobre una infiltración de las disidencias en su Gobierno era falsa e incluso mencionando a la CIA como la agencia detrás de la investigación.

El presidente Petro aseguró que el general Huertas era víctima de corruptos y agregó que los tiempos de su reintegro no coincidían con una posible actividad de acercarse a jefes de las disidencias con el fin de crear empresas de seguridad para permitir el transporte legal de miembros de estos grupos.

