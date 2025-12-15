En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Esta es la foto de cada uno de los estudiantes del Liceo Antioqueño que murieron en accidente

Esta es la foto de cada uno de los estudiantes del Liceo Antioqueño que murieron en accidente

Las personas fallecidas eran, en su mayoría, jóvenes entre 16 y 18 años, recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de un viaje recreativo a Tolú y Coveñas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad