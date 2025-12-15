Esta es la foto de cada uno de los estudiantes del Liceo Antioqueño que murieron en accidente

Las autoridades avanzan en la investigación del grave accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del domingo 14 de diciembre en el Nordeste antioqueño, que dejó 17 personas muertas y más de 20 heridas, tras el despiste de un bus de turismo que cubría la ruta Tolú–Medellín.

El siniestro se registró en jurisdicción del municipio de Segovia, cuando el vehículo cayó a un abismo de más de 40 metros. Entre las víctimas fatales se encuentran 16 jóvenes estudiantes y el conductor del automotor, identificado como Jonathan Taborda.

Las personas fallecidas eran, en su mayoría, jóvenes entre 16 y 18 años, recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello, quienes regresaban de un viaje recreativo a Tolú y Coveñas, organizado como celebración por la culminación de su etapa escolar.

Identidad de los fallecidos en accidente de bus escolar en Antioquia

Según confirmó la La Alcaldía de Bello, las personas que perdieron la vida en el siniestro fueron identificados como:



Carlos Cardona Daniel Arismendy Fernández José Manuel Orrego Palacio Juan Andrés Hincapié Laura Salazar María Camila Pérez Sánchez María Fernanda Londoño Jiménez Mariana Galvis Arias Mariana Upegui Escobar Mateo Castaño López Mathías Berrío Cardona Paulina Anduquia Builes Sara Escobar Mera Susana Arango Mejía Valeria López Yeraldin Yepes Johnatan Alexander Taborda (Conductor)

Esta es la fotografía de los menores que murieron en el siniestro.



Estudiantes fallecidos en accidente. Suministrada

Identidad de los heridos en accidente de bus escolar en Antioquia

Adicionalmente, las autoridades confirmaron que las 20 personas que resultaron heridas por el accidente son:

