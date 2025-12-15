Este es el orden correcto para leer la Novena de Aguinaldos en Colombia

Publicidad
A partir de este 16 de diciembre comienza la habitual novena de aguinaldos que inaugura oficialmente la semana de Navidad, previo al nacimiento del Niño Jesús; sin embargo, el orden de estas lecturas suele ser algo confusas para cientos de familia y algunos se equivocan a la forma de hacerlo.
Lo primero que debe hacer es comenzar, como cualquier oración, con el habitual “en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo” y allí comenzará con la primera oración: para todos los días, que marca el inicio de la lectura.
Luego va con la oración del día para seguir el recorrido de José y María para llegar al portal de Belén, desde la concepción del Espíritu Santo hasta el nacimiento del Niño Jesús.
De ahí parte con la oración a la Virgen y luego con la de San José, esto para agradecerles el recorrido que han hecho para darle vida al hijo de Dios al lado del seno de una familia pura.
Pasan a los gozos, el momento en donde se canta el habitual “ven, ven, ven”, en donde suenan las panderetas, maracas y otros elementos. Para terminar con la oración al Niño Jesús y con un gloría al padre, al hijo y el Espíritu Santo.