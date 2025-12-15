Este es el orden correcto para leer la Novena de Aguinaldos en Colombia

A partir de este 16 de diciembre comienza la habitual novena de aguinaldos que inaugura oficialmente la semana de Navidad, previo al nacimiento del Niño Jesús; sin embargo, el orden de estas lecturas suele ser algo confusas para cientos de familia y algunos se equivocan a la forma de hacerlo.



Este es el orden correcto para la lectura de la novena de aguinaldos

Lo primero que debe hacer es comenzar, como cualquier oración, con el habitual “en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo” y allí comenzará con la primera oración: para todos los días, que marca el inicio de la lectura.

Luego va con la oración del día para seguir el recorrido de José y María para llegar al portal de Belén, desde la concepción del Espíritu Santo hasta el nacimiento del Niño Jesús.

De ahí parte con la oración a la Virgen y luego con la de San José, esto para agradecerles el recorrido que han hecho para darle vida al hijo de Dios al lado del seno de una familia pura.

Pasan a los gozos, el momento en donde se canta el habitual “ven, ven, ven”, en donde suenan las panderetas, maracas y otros elementos. Para terminar con la oración al Niño Jesús y con un gloría al padre, al hijo y el Espíritu Santo.



El pesebre es característico de las Novenas. Foto: Pexels

Oración para todos los días. Se dicen tres veces la oración Gloria al Padre. Consideraciones del día. Oración a la Santísima Virgen. Acompañada del Avemaría. Oración a San José. Acompañada del Padrenuestro. Gozos o Aspiraciones para la venida del Niño Jesús. Oración al Niño Jesús. Acompañada del Gloría.

