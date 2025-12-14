Los nuevos juguetes de tiendas D1 para regalar en Navidad: precios desde $10.000

La llegada del 24 de diciembre marca uno de los momentos más esperados del año para miles de familias colombianas. La Navidad no solo representa celebraciones y reuniones tradicionales, sino también la ilusión de entregar los regalos que los niños esperan con entusiasmo. Sin embargo, para muchos hogares esta época viene acompañada de una preocupación constante: los altos precios del mercado, que dificultan cumplir con la lista de deseos navideños.

Consciente de esta situación, la cadena de tiendas D1 lanzó una nueva línea de juguetes a precios accesibles, con el objetivo de aliviar el gasto de los padres y ofrecer alternativas económicas sin sacrificar calidad ni diversión. La oferta, disponible desde principios de diciembre, incluye productos para distintas edades y gustos, con valores que parten desde los $10.000.



¿Qué juguetes venden las tiendas D1 para Navidad?

Entre los juguetes destacados se encuentra un carro a control remoto estilo Fórmula 1, disponible en colores verde y rojo. Este modelo, que cuesta $59.900, incorpora iluminación, sonido y un llamativo efecto de spray que simula humo, características que lo convierten en una de las opciones más llamativas de la temporada.

Para los niños aficionados a armar y construir, la cadena incluyó los bloques "Reino Animal", inspirados en el estilo de piezas tipo Lego. Estos sets, que varían entre 119 y 145 piezas, están disponibles por $9.900, una de las ofertas más económicas dentro del catálogo.

Otra alternativa educativa es el tablero magnético Let’s Discover de Space Dot, que incluye dos superficies y piezas magnéticas para aprender jugando. Su precio es de $20.900, ideal para incentivar el dibujo y la creatividad.



Asimismo, los más pequeños pueden disfrutar del set de bloques Dream Jobs, que cuenta con 47 piezas y se vende por $39.900, pensado para estimular el juego simbólico y las profesiones.

La empresa presentó estas novedades a través de sus redes sociales, acompañadas del mensaje: “Regala momentos inolvidables esta Navidad. Descubre nuestra increíble selección de juguetes y sorprende a los más pequeños con la magia de la diversión”.