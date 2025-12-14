En vivo
Más de 10 personas heridas deja el volcamiento de un bus intermunicipal en Ecuador

Más de 10 personas heridas deja el volcamiento de un bus intermunicipal en Ecuador

Los servicios de asistencia llegaron al sitio después de que ciudadanos alertaran que un autobús que hace una ruta intermunicipal estaba volcado.

Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de dic, 2025

