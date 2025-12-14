En vivo
Cinco personas resultaron heridas en fuerte accidente de tránsito en San Gil

La emergencia movilizó a Bomberos de San Gil y ambulancias que auxiliaron a los ocupantes de ambos vehículos y los trasladaron a clínicas y hospitales.

Choque entre dos vehículos deja 5 personas heridas en San Gil.jpg
Imagen capturada de video. Choque entre dos vehículos deja 5 personas heridas en San Gil
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 14 de dic, 2025

