Cinco personas resultaron heridas en fuerte accidente de tránsito en San Gil

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este domingo en el sector conocido como la bajada de La Colombiana, en el municipio de San Gil, dejando como saldo cinco personas lesionadas y una compleja operación de rescate por parte de los organismos de socorro.

La emergencia ocurrió hacia las 11:35 de la mañana, cuando a las líneas de atención de emergencias se reportó el volcamiento de dos vehículos en este tramo de alta pendiente. En el siniestro estuvieron involucrados un taxi y una camioneta Toyota, que terminaron fuera de la vía, hacia una cañada.

De acuerdo con versiones preliminares de testigos, el taxi descendía por la pendiente sin pasajeros y redujo la velocidad al pasar por un reductor. En ese momento, la camioneta que se movilizaba detrás habría perdido el control, presuntamente por fallas en los frenos, impactando al taxi por la parte trasera y provocando que ambos vehículos salieran de la calzada.

Como consecuencia del fuerte choque, todos los ocupantes de los automotores resultaron lesionados. Unidades del Cuerpo de Bomberos de San Gil y ambulancias de Asismedic atendieron la emergencia, brindaron atención prehospitalaria en el lugar y trasladaron a los heridos a la Clínica San Gil y al Hospital Regional, donde permanecen bajo valoración médica.



Las autoridades de tránsito hicieron presencia en la zona para adelantar el levantamiento del croquis y establecer las causas exactas del accidente, mientras reiteraron el llamado a los conductores a extremar las medidas de precaución, especialmente en vías empinadas y de alta complejidad, como la bajada de La Colombiana.