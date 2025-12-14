Investigan misteriosa desaparición de joven universitaria en el norte de Barranquilla

Desesperados están los padres de Danna Sofía Acosta Rodríguez, la joven de 19 años a la que se le perdió el rastro desde el pasado jueves 11 de diciembre cuando salió de su residencia en el barrio Ciudad Mallorquín, norte de Barranquilla, hacia la Universidad del Norte para presentar un parcial de cuarto semestre de medicina.

Lo último que se supo de ella, según el relato de su padre Eduar Acosta, es que tomó un taxi por una plataforma virtual que frenó su marcha en una estación de servicio, en la que al parecer se bajó a comprar en un negocio.

“Solamente le pedimos a Dios que nos la cuide, que nos las traiga con vida o que esté bien. Ojalá que todo lo que estamos pasando sea un mal momento o simplemente una pesadilla, algo que no debió pasar. No me quiero imaginar cómo debe estar o la angustia que tendrá, la preocupación”, dijo inicialmente.

“Agradecemos todas las oraciones y no dejen de interceder por ella, que nos mantengan con fuerza para poder soportar esto, porque es un desespero muy grande realmente”, agregó.



Ahora mismo las autoridades averiguan con ayuda de Migración Colombia y la Interpol si Danna fue sacada del país, para así descartar que no haya sido víctima de una trata de blancas. No obstante, una corta y confusa comunicación hoy aviva la esperanza de hallarla con vida.

Justamente sus padres pensaban viajar al día siguiente hacia el Atlántico para recogerla y llevarla hacia su natal municipio de Plato, Magdalena, dada la terminación de su semestre universitario. Aseguró su papá que su miedo es que lo llamen anunciando una tragedia.

“Danna es un ser muy noble. Le gusta mucho el tema de las manualidades, hacer caricaturas y es una estudiosa impresionante. Muy responsable y con buenas notas o rendimiento académico. Es algo que nos ha consternado realmente a todos. Ella es una una joven cariñosa al 100%”, contó a Blu Radio.

Por su parte, Ruth Pareja, líder de la red de mujeres por el Atlántico, hizo un llamado para que las autoridades enciendan todas las alertas hasta encontrar con vida a la joven, agregando que es necesario que Barranquilla mejore la falta de funcionamiento de las cámaras de seguridad de la ciudad.

“Barranquilla no puede seguir avanzando en tantos temas y que todavía estemos padeciendo por cámaras en nuestra ciudad. Creo que una cámara puede salvar vidas o no dejar en la impunidad algún caso. Le pedimos a las autoridades que se muevan con esta desaparición, que den respuesta por el paradero de Danna Acosta para que vuelva al hogar y a su familia”, intervino.

Danna Sofía Acosta residía con una mujer que estaba pendiente de ella y, al momento de su desaparición, vestía un pantalón de color beige, blusa de color fucsia, zapatos negros tenis y un maletín rosado claro.

La Fiscalía informó que la joven mide 1,64 centímetros de estatura aproximadamente, tiene contextura delgada, piel trigueña, cabello de color negro, largo y crespo; ojos grandes de color miel, nariz recta, boca mediana, labios delgados.